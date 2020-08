“El impacto económico fuerte al sector llegará tras el verano”

¿Es la situación actual más crítica que la sufrida en los años posteriores a la crisis financiera de 2008?

Es diferente y es difícil comparar. En aquella se perdieron miles y miles de autónomos; en Galicia cerca de 50.000, que nunca se han recuperado. Llegamos a pasar del cuarto de millón y ahora mismo seremos unos 207.000, tras habernos recuperado de aquella crisis con un pico puntual de algo más de 217.000. Ahora aún no sabemos las consecuencias definitivas, porque hubo un parón total, salvo en los servicios esenciales. En junio tras finalizar el estado de alarma se recuperó el 90 %, pero creemos que el impacto fuerte vendrá después del verano.

¿Qué percepción social tiene del momento que vivimos?

Como ejemplo, con respecto a hace un año, los bares están al 50 % del aforo pero aunque estuvieran al 100 % no es cuestión de oferta, es que no hay clientes, no hay demanda, estamos en una crisis que es una tormenta perfecta. Ha desaparecido la gente de las calles, no hay turismo aunque exista movilidad entre comunidades autónomas o provincias. Lo cierto es que hay pocas personas porque no viajan salvo que no tengan más remedio; tienen miedo, se lo piensan mucho, estamos expuestos a irnos y no poder volver.

¿Cree que existen vasos comunicantes que reatraen la economía a causa del teletrabajo?

Eso vino para quedarse e influye mucho. En la Administración cualquier gestión de cualquier tipo, hasta la sanitaria, todo se hace por teléfono. Y las empresas privadas lo siguen aplicando. Con ello, esas personas ni compran tanta ropa, porque no salen de casa, ni van a echar gasolina, ni a tomar un café. Eso supone menos actividad y los negocios no pueden aguantar. Todos estamos interrelacionados, cuando cierra una gran empresa se habla de esos trabajos que se pierden, aunque tendrán sus prestaciones sociales temporales, pero no de todos aquellos que se generan a su alrededor.

Dentro de los autónomos, ¿cuáles son los sectores más afectados?

Todo lo relacionado con turismo, hostelería y las actividades veraniegas, como las ferias, el ocio nocturno, pero también lo relativo a la automoción o al comercio del textil, por poner ejemplos. En suma, es menos dinero que circula y una pobreza para todos. Lo peor es la incertidumbre, el no saber qué va a pasar la semana que viene, porque en una crisis financiera nos llega el palo, hay empresas que cierran, otras buscan una salida pero no se para la actividad; ahora se llegó a paralizar todo y no sabemos cuál será el futuro inmediato. La incertidumbre para la economía es lo peor, repito.

¿Qué peso actual tienen los autónomos en la economía gallega?

En el PIB de Galicia suponen entre el 35 % y36 %. Solo el turismo supone el 12 %, y el comercio aunque está capitidisminuido, y parece que está en retroceso, a día de hoy hay miles de licencias comerciales. El conjunto de los autónomos suponen algo más del 90 % de las pymes porque, fuera de las grandes empresas bien conocidas (Inditex, Citröen, Estrella Galicia, Alcoa ...) y las administraciones, ya que los funcionarios son un gran número, el resto son micropymes cada vez más formadas por muchos autónomos.

¿Llegan las medidas adoptadas para mantener la actividad?

La Xunta, dentro de sus competencias, ha habilitado varias partidas que nos parecen muy oportunas para las ayudas a costes directos de estos nuevos gastos que toda empresa tiene, desde el gel a las mamparas. Otra cuestión es que los presupuestos son limitados y el Gobierno del Estado debería restablecer la prestación extraordinaria por cese de actividad para todos los autónomos no beneficiarios de la ordinaria que se vean afectados por restricciones a su actividad debido a los rebrotes. Hasta ahora había funcionado bien.

En este momento de rebrotes, ¿hasta cuándo se deben ampliar las medidas puestas en marcha en los días más duros de la pandemia?

Otras organizaciones piden hasta marzo, nosotros pedimos hasta junio del año que viene, casi es lo mismo. No es cuestión de que dos días antes de que acabe el plazo se amplíe un trimestre más. Nos gustaría tener un horizonte en el que en casi todos los sectores, de ser necesario, se ayude a los trabajadores en sus necesidades básicas para vivir, y hacerlo con tranquilidad, para poder reabrirlos antes, cuando la cuestión sanitaria esté solucionada. Si es en febrero, mejor, y se eliminan las medidas porque todos queremos trabajar y vivir nuestras actividades habituales como siempre. Pero lo que pasa es muy duro para todos.

Volviendo a la crisis de 2008, seis años después los autónomos, según el IGE, repuntaron hasta los 217.576, ahora son unos 10.000 menos, ¿se quedarán muchos por el camino?

Los más optimistas apuntan a un 10 % y los pesimistas a un 30 %. Pienso que se quedará en un punto medio y a final de año el 20 % del empleo autónomo se habrá quedado por el camino, porque esto es insoportable aún con las ayudas. Si no hay actividad económica no hay futuro y la gente echará el cierre, aunque se aplace el pago de impuestos.

¿Es cuestión de adaptarse?

La sociedad tiene que ser capaz de convivir con el virus, concienciándonos de que la actividad económica se pueda mantener en los máximos niveles posibles cuando la mortandad sea la más baja. La Administración tiene partidas de las que puede prescindir de gasto superfluo para esos recursos dedicarlos a investigar remedios, a dotar a los sanitarios de medios para que trabajen en condiciones dignas, con más profesionales y mejor atención primaria. Todo ello es fundamental.

Feaga organiza desde hace más de un cuarto de siglo la Feria de los Autónomos en A Coruña en el puente de la Constitución, últimamente en Expocoruña, un recinto ahora reservado por si es necesario instalar un hospital de campaña. ¿Peligra la edición del presente año?

No podemos decir ahora lo que va a pasar. El hospital de campaña está en principio hasta septiembre y lógicamente, lo primero es lo primero, y no se sabe si continuará, tal y como van estos rebrotes actuales que se esperaban para octubre y ya están aquí. Había ahora previstos otros eventos en el verano, que organiza la misma empresa que nuestra feria, y todo está en el aire.

¿A cuatro meses vista ya trabaja Feaga en una alternativa?

La feria son cinco días de media, pero entre montaje y desmontaje precisamos de diez a doce de ocupación del recinto. Ahora mismo, de no poder hacerla la opción más probable es suspenderla este año, pero a vuelta de verano lo decidiremos, pero no pensamos en una ubicación alternativa porque no hay similar. Tengo aún fe en organizarla pero no va a ser igual por los protocolos, distancias, flujos de visitantes, adaptarse a la normativa, pero está en el aire en estos momentos. Lo más importante es la salud de las personas.