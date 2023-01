El investigador de Renfe apunta al fallo humano

Tras el parón navideño, el juicio por el accidente del tren Alvia fue retomado en la jornada de ayer con la declaración del que era jefe de área de investigaciones técnicas de Renfe cuando se produjeron los hechos; Manuel Conde, quien ratificó su informe inicial según el cual la única causa del siniestro fue el exceso de velocidad.

discrepancias en las señales. En su intervención ante las preguntas del fiscal, Conde analizó un reportaje fotográfico con el recorrido del tren, comentando las señales presentes en la vía y admitiendo que detectó discrepancias entre los puntos kilométricos en que están ubicadas tres señales y lo que figuraba en el libro horario y el cuadro de velocidades máximas del maquinista, si bien no lo recogió en su informe porque “no incidieron para nada” en lo sucedido, según respondió más tarde a las cuestiones de la abogada del estado, que representa a Adif.

Por su parte, el letrado que defiende al maquinista le interrogó por una cuestión que sí recoge en su informe, la relativa al efecto que tuvo la presencia de un muro de hormigón en la curva de A Grandeira, reconociendo este que “Agrava las consecuencias”, mientras que la tajea funcionó “a veces” como “una cuchilla”.

la desconexión del sistema y las señales. Sobre el aviso que trasladó un jefe de maquinistas acerca de la peligrosidad de la curva, ya que había que empezar a frenar antes de la señal de limitación a 80 para poder adecuar la velocidad a tiempo, Conde indicó que se entrevistó con él en enero de 2014, pero “antes del accidente, nada”. “Es más, tenemos recogidos y así hemos aportado, todas las comisiones técnicas de seguridad en la circulación donde deben ser comunicada estas anomalías”, señaló este.

En cuanto a la desconexión del sistema ‘ERTMS’ a bordo del tren, Conde limitó su examen a recabar “la documentación que había para justificar por qué se solicita”.

Si hubiera estado conectado este sistema de control de la velocidad, el ‘ERTMS’ embarcado, “puede ser que sí y puede ser que no” se hubiera producido el accidente, dijo.

“¿Se degradó la seguridad con la desconexión?”, le preguntó el representante de la plataforma de víctimas. “En absoluto”, respondió Conde, “¿Por qué se va a degradar? No es 100% seguro porque hay factor humano”, añadió.

Mientras que varios abogados, en representación de víctimas y también el que defiende al maquinista, han puesto de manifiesto que el conductor aquel día no incumplió ninguna señal de las existentes, ya que circulaba en vía libre, que no establece limitación, el perito reclacó que la causa de no ver la referencia de la señal de vía libre fue la llamada que recibió, que le provocó una pérdida de conciencia situacional, “la desubicación”.

En su opinión, “si la conversación hubiese sido de 30 segundos, estaría pasando en ese momento por la señal avanzada, sitio en el que todos los días estaba empezando a frenar”.

Así, “si hubiese terminado 30 segundos antes”, dijo estar convencido de que “hubiese pasado a menos de 150” kilómetros por hora, velocidad a la que entiende que el tren no habría descarrilado , y es que Adif sostiene que se podía pasar a 160 kilómetros por hora.

Incluso, según este investigador, si la conversación hubiese durado 30 segundos menos, “hubiese pasado a 80” kilómetros por hora, que era a lo que estaba limitada la curva. “A veces pasan estas cosas, que se usan de mala manera”, reflexionó respecto al uso del teléfono móvil corportativo.

El propio Conde formó parte del equipo investigador que se constituyó el mismo día del accidente con integrantes de Adif y de la CIAF (comisión de investigación de accidentes ferroviarios). Según su análisis, en la infraestructura no había problemas, también estaba todo bien en la señalización y en el material rodante, lo que deja como única causa al factor humano del maquinista.

documento “sorpresa”. Por otro lado, la declaración de este responsable de Renfe ya jubilado, prevista para las 9,30 horas, fue retrasada en torno a hora y media debido a un nuevo documento aportado por la defensa del maquinista, que finalmente ha sido admitido por la jueza.