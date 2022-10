El maquinista que llevó el tren hasta Ourense: “Nada impedía entrar a la curva a 200 km/h”

Santiago. El interventor del Alvia accidentado en Angrois, Antonio Martín Marugán,fue el primero en declarar este miércoles tras un retraso de media hora en la vista.

Marugán contó que en el momento en que llamó al maquinista Francisco José Garzón Amo, justo antes del accidente, no sabía si estaban en una recta o pasando por una curva. “Yo en ese momento no sabía a ciencia cierta en qué punto kilométrico estaba”, ha dicho al fiscal Mario Piñeiro, y consultado por el motivo que le llevó a telefonear para facilitar la bajada de una familia en Pontedeume por el andén más cercano a la estación cuando esto iba a suceder más de una hora después, contestó este revisor jubilado que en Compostela tenía otras “gestiones que realizar” y en ese momento no estaba con ninguna. En todo caso, dejó caer que si supiera las consecuencias no la llamada no se habría producido.

Martín Marugán explicó además que él no negó la existencia de esa comunicación, con un sucinto: “No negué, simplemente no lo dije”. Sobre esta cuestión detalló que Renfe no les daba instrucciones sobre los momentos idóneos para llamar, siempre que fuese un acto de servicio.

Si el conductor le contestó, especificó, fue porque “no se vio presionado en ese momento de ningún peligro”. Pese a ello, afirmó Martín Marugán que podría haberle telefoneado Garzón Amo a continuación y no responderle obligatoriamente en ese instante, porque hay un registro, así que quedaría constancia de la llamada.

Acerca de la duración de ese diálogo, de 100 segundos, ha afirmado que no fue un “telegrama”, porque le explicó a Garzón lo que había, si era posible facilitarles la bajada, y la respuesta que obtuvo fue que sí. Añadió que podría haber hecho tal gestión con el centro de mando, pero también con el chófer, sería posible con ambos, así que decidió dirigirse a este último directamente.

Martín Marugán se ha esforzado en hacer ver que en ningún momento rechazó

la existencia de esta llama-

da y que había sido un problema de memoria y afirmó que si no se lo hubiesen dicho, hubiese rememorado por sí mismo tal hecho: “Igual si no me lo dicen, igual después me venía un flash”.

En su testimonio, Marugán, agente de acompañamiento en activo en esa etapa, corraboró que escuchó el aviso de megafonía de que el convoy estaba llegando a Compostela, pero en ese viaje “como cualquier otro”, sin nada “anormal”, no fue consciente de la velocidad inadecuada ni de que iban a pasar por A Grandeira. “Yo esa curva ni sabía que existía. Hasta el momento de lo que ocurrió no sabía ni que existía”, relató. Antes, en su misión de controlar la marcha, lo resumió en que no había nada raro.

Este trabajador manifestó que, tras el descarrilamiento, se bajó del tren por sus propios medios y que la visión era “esperpéntica”. No obstante, ha matizado que tuvo una sensación de “absoluto silencio”, cuando no era así. l.r.