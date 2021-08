El mes de septiembre llega con más de 40 verbenas dentro de la reactivación del sector

Santiago. Dentro del sector, ahora más que nunca, las propias formaciones están totalmente volcadas en hacer las cosas bien. “Las orquestas son conscientes de que no pueden cometer errores ni excesos, ni dar una mala imagen, de descontrol, teniendo que hacerlo todo muy bien allí”, recuerda Víctor. Al fin y al cabo, muchas de ellas ya gozan de subvenciones de la Xunta de Galicia, a excepción de las contrataciones públicas realizadas por los propios ayuntamientos. En esta lucha por volver a salir adelante, lamenta que haya formaciones “que por no cumplir con los protocolos e incitar a juntarse empañen el buen hacer de los demás”. Al final, las consecuencias las pagan todos y en este mundo en el que hay más de 300 formaciones, es imposible controlar todo al 100 %, porque no todas trabajan con una oficina “que les aporte seguridad” tras de sí. á.p.