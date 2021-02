El ‘milagro’ gallego: baja el paro pese a caer actividad, afiliados y los ERTE

Santiago. El Servizo de Orientación e Intermediación Laboral (SIL) de la Confederación Galega de Persoas con Discapacidade (Cogami) logró el año pasado la inserción laboral de 1.705 personas con discapacidad o que tenían algún tipo de incapacidad para su ocupación habitual.

En un comunicado detallan que el 57 % de los beneficiarios fueron hombres y el 43 % mujeres. Manifiestan que se logró a pesar de la pandemia gracias a la interacción con las 500 empresas contactadas en 2020 por el SIL. Un 63 % de las inserciones fueron en empresas ordinarias y el 37 % en una protegida de economía social, como los centros especiales de empleo.

El 2020 “foi un dos anos máis complicados, polo que dende o noso servizo intentamos dende o principio adaptarnos ás novas circunstancias, sen deixar de atender tanto ás persoas como ás empresas. O noso obxectivo é lograr a inclusión no mercado laboral, se ben fixemos especial fincapé en atender as necesidades das persoas, en moitos casos máis aló do laboral”, explica Mary Ínsua Fabeiro, coordinadora del SIL.

Este servicio, que Cogami puso en marcha en 1996 como apuesta por la inclusión de las personas con discapacidad en el mercado de trabajo, cuenta con 18.174 demandantes de empleo, un 58 % hombres y el 42 % mujeres.

No esconde Ínsua que bajaron un 26% las personas insertadas frente a 2019 tras caer un 37 % las ofertas gestionadas por empresas”. J. C.