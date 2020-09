El nuevo edil de Democracia Ourensana ofrece su apoyo a Jácome

El edil de Democracia Ourensana (DO) que ha tomado posesión durante el pleno de este miércoles -tras la dimisión de Mario González-, Telmo Ucha, ha afirmado que, “con absoluta lealtad al alcalde”, a Gonzalo Pérez Jácome (DO), se pondrá “a su disposición” para desbloquear la actual situación en la ciudad.

Así lo ha trasladado en la mañana de este miércoles a través de una nota de prensa, en la que ha aclarado que ha tomado esta decisión, “profundamente meditada, sin entrar en debates sobre cuestiones de partido”.

De hecho, su posición será la de formar parte de las juntas de gobierno locales sin todavía confirmar si se sumará además a la lista de DO o pasará a los no adscritos --cuenta desde hoy con cinco días hábiles para decidirlo--.

Por lo pronto, como tercer concejal en las juntas, estas ya quedarían desbloqueadas, puesto que, hasta ahora, únicamente el propio Jácome y su exclusivo afín, el recientemente nombrado teniente de alcalde, Armando Ojea, estaban en disposición de integrarlas, siendo necesario un mínimo de tres ediles.

La postura de Ucha aleja, así, la posibilidad de una moción de censura articulada entre la oposición y su apoyo como no adscrito, clave para conformar una mayoría al no haber integrado el gobierno anteriormente durante esta legislatura --su voto sí tendría valor, no así el de los concejales díscolos con el regidor--.

Subsiste por lo tanto una sola opción para poder apartar a Jácome de la Alcaldía: una moción de censura orquestada entre el PSOE --con 9 ediles-- y el PP --con 7--, una opción que el presidente del PP provincial, Manuel Baltar, afirmó que estaba “sobre la mesa” y que es “perfectamente viable”. Los socialistas siempre han supeditado el asunto a una determinación de los órganos del partido.

“Mi decisión está basada únicamente en el principio de respeto a la ciudadanía de Ourense”, ha abundado el nuevo concejal, a la vez que ha destacado que, “en esta situación, en la que muchas personas están sufriendo las consecuencias de la COVID-19”, los que tienen que “asumir responsabilidades políticas” deben “responderle” a los vecinos “con total dedicación y trabajo”.

De este modo, Ucha ha explicado que pasará a “asumir aquellas responsabilidades” para “servir de la mejor manera a la ciudadanía”, su “única preocupación diaria dentro de la política local”, ha finalizado.

CIUDADANOS INTENTÓ CONVENCER A UCHA

Durante la sesión plenaria de hoy, el portavoz de Ciudadanos, José Araújo, intentó convencer a Ucha para que no apoyase el gobierno de Jácome, a pesar de las advertencias del regidor y presidente del pleno para que se refiriese solamente a la modificación presupuestaria que se estaba debatiendo en el momento: “Espero que Telmo recapacite estos días y vea cuál es la situación de la ciudad”.

“Jácome decidió montarse en el submarino con Armando Ojea y andan por el Atlántico con muy poco oxígeno, usted es importante para darle o no oxígeno a este esperpento”, le ha reiterado Araújo.

En la misma línea se ha mostrado el portavoz del BNG, Luís Seara, a quien sí le quitó la palabra Jácome por referirse a la reunión convocada la semana pasada y a la que el PP no asistió: “Jesús Vázquez --coordinador municipal de los populares-- se agarró como un náufrago a una tabla para justificar la no asistencia”.

El portavoz de los socialistas, Rafael Rodríguez Villarino, ha criticado la “situación absolutamente anormal y antinatural” que vive el ayuntamiento, una coyuntura que “se tiene que corregir”.

Ana Morenza, por su parte, como exedil de Hacienda y Contratación --al debatirse una variación en los presupuestos--, simplemente se refirió a la crisis actual apelando a Ucha: “Bienvenido al circo”.

DOS PORTAVOCÍAS EN DO

El secretario del pleno aprovechó la jornada de hoy para aclarar la situación con respecto a la portavocía de DO, en un principio, en manos de Miguel Caride --líder de los críticos--, y que tras estallar las disputas internas pasó a Armando Ojea por orden de Jácome, como presidente de la formación.

Al respecto, ha subrayado que “el ayuntamiento no puede entrar a fiscalizar la actuación de los partidos” y que se encuentra “a la espera de recibir la certificación del Ministerio del Interior” que exponga quién es el “representante legal” de DO, “que es con quien el secretario del pleno se comunicará posteriormente para aclarar la situación”.

Jácome, tras escucharlo, se ha erigido precisamente como ese representante legal del partido: “Persona con la que tengo una estrecha relación”, ha indicado.

En este escenario, Democracia Ourensana continúa gobernando la ciudad de Ourense con tan solo tres ediles y un total de 12 áreas para repartirse después de la ruptura del pacto de coalición del PP y el abandono de sus competencias, la dimisión de Mario González, la retirada de las carteras a otros dos concejales de DO y el rechazo de otros dos más.

Este viernes está convocado otro pleno, pero en la Diputación, donde es DO quien sustenta el gobierno del PP. Allí se comprobará qué postura tomará el vicepresidente de la institución, Armando Ojea, en la votación de los presupuestos.

Por ahora, el presidente del organismo, Manuel Baltar, cuenta al menos con el ‘sí’ del segundo representante, Miguel Caride, el necesario para aprobar los presupuestos provinciales. Si Ojea no los apoya, Baltar ya ha anunciado que le retirará las competencias.



OURENSE. E.P.