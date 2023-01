El número de ‘bestas’ se reduce en los montes gallegos donde son esenciales”para la biodiversidad

En los últimos 50 años, la población de caballo salvaje, conocido comúnmente con el nombre de ‘bestas’, ha caído la mitad en los montes de Galicia, a pesar de ser el pasto de la mayor población de estos animales de toda Europa.

El caballo salvaje gallego está “en riesgo de desaparición”. Esta la conclusión a la que ha llegado un equipo de investigadores de la Universidade de A Coruña (UDC), liderado por el doctor en Biología, Jaime Fagúndez, en el marco del proyecto Life GrazeLIFE.

Fagúndez ha explicado a Europa Press que no existe un censo oficial de estos animales, ya que “no está bien definido lo que son los caballos salvajes y cuales son sus características”.

De este modo, el investigador ha indicado que existe una tesis doctoral de la década del 1970 que cifraba en 22.000 los ejemplares de caballos salvajes de las montañas gallegas. Así, la estima parcial que se hace a día de hoy “indica que esta población se puede haber reducido hasta la mitad”.

Sobre esta cuestión, el presidente de la Asociación Rapa das Bestas de Sabucedo (Pontevedra), Paulo Vicente Monteagudo, ha explicado a Europa Press que “en 2005 había en la asociación entre 600 y 700 caballos y ahora hay una media de entre 350 y 400”.

Situación similar es la que ocurre en la Serra do Xistral, sobre la que el proyecto Life in common land, liderado por la Diputación de Lugo, indica en su web que la población de caballos salvajes gallegos ha descendido en los últimos años por motivos como el abandono de la actividad ganadera.

LAS DIFICULTADES DE MANTENER LAS ‘BESTAS’

Las causas de esta reducción en el número de ejemplares responden a múltiples cuestiones. La falta de rentabilidad económica de esta actividad, las dificultades para acceder a ayudas o la ausencia de reconocimiento de su valor cultural, son algunas de ellas.

Fagúndez apunta al abandono de la actividad tradicional de caballos en libertad como una de las principales causas. “La gente no quiere o no puede mantener a los caballos, ya que no es una actividad rentable si tenemos en cuenta el precio de la carne del caballo en el mercado”, puntualiza.

Asimismo, el investigador de la UDC ha indicado que varias de las regulaciones actuales, llevadas a cabo principalmente por la Unión Europea, como la obligatoriedad de identificar a los caballos como un microchip “son condicionantes que no ayudan”.

En esta línea, las dificultades para acceder a subsidios en el caso de ataques de lobo son otro factor clave. “Al caballo gallego de monte le falta protección que haga que sea un animal especial dentro de nuestra fauna”, ha añadido Vicente Monteagudo.

FALTA DE PROTECCIÓN Y ROBOS

La falta de ayudas específicas para el caballo de monte salvaje se suman a los robos de ejemplares o a problemáticas derivadas de ataques de lobos y creación de parques eólicos en los espacios en los que se encuentran.

Fagúndez ha mencionado, entre otras dificultades, que las ayudas de la Política Agraria Común (PAC) europea, penalizan a un animal en libertad como el caballo, ya que “no están contemplados”.

En esta línea, ha subrayado que la normativa relativa a la identificación de los équidos en libertad o semilibertad “obliga a colocarles un microchip, algo que es complicado y tiene costes”.

Asimismo, Vicente Monteagudo ha manifestado la preocupación de la Asociación por el robo de ‘bestas’ que “terminan en mataderos clandestinos”. “Es muy difícil coger a la gente que lo hace, pero la administración sabe que existen”, ha apuntado.

Además, ha añadido que la creación de parques eólicos en zonas donde están estos caballos, “los pone en riesgo” y “ cuentan como si fuesen vacas de producción, cuando luchamos porque estos animales estén libres en el monte todo el año”.

AYUDA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO

El proyecto europeo Life GrazeLIFE, liderado por Fagúndez, apunta a los caballos salvajes, fundamental para la conservación del ecosistema tradicional, la biodiversidad, el almacenamiento de altas tasas de carbono y la prevención de incendios de Galicia.

Esta investigación sostiene que las áreas de pasto de las ‘bestas’ cuentan con distintas variantes de brezo que “aportan valores ecosistémicos como altas tasas de carbono y bajo riesgo de incendios”. Así, ha sobresalido que, al consumir estos animales especies arbustivas, principalmente tojo, “aumentan la calidad de los pastos y ayudan a prevenir incendios”.

De este modo, el trabajo llevado a cabo por Life in common land afirma que el abandono del aprovechamiento tradicional de los caballos en la Serra do Xistral “está dando lugar a la degradación de los brezales y sucesión hacia otras comunidades vegetales”.

De esta forma, defiende que “es necesario el diseño y puesta en marcha de soluciones innovadores para garantizar su persistencia y para la conservación de hábitats de brezal”.

VALOR CULTURAL Y TRADICIÓN

Más allá de la Rapa das Bestas de Sabucedo, Fagúndez insiste en que el caballo salvaje “no está valorado culturamente en Galicia”. Así, reivindica que podría tratarse de un elemento turístico “que no se está explotando, no estamos valorando la singularidad”.

Por su parte, Vicente Monteagudo ha explicado que la rapa

para ellos “no es un espectáculo”, ya que las entradas que sacan del curro “son para crear un puesto de trabajo y para pagar los gastos de los daños de las fincas donde entran los caballos”.

Con todo, ha puntualizado que la rapa en Sabucedo “funciona como tradición, como acto cultural, pero hay que recordar que sin ‘bestas’ no existe”. Así, ha insistido en que “es el producto final, pero lo importante es todo el resto”.

“Estamos haciendo los trámites para la declaración de a rapa das bestas bien de interés cultural, eso sería una primera vía para poder conservar la tradición, pero sobre todo las ‘bestas”.