“El número de mujeres desciende al avanzar la carrera investigadora”

“Mi perspectiva respecto al papel de la mujer es que aún queda mucho para llegar a una equidad, en particular, respecto al número de mujeres como investigadoras principales. Está claro que al avanzar en la carrera investigadora el número de mujeres desciende de manera dramática”, cuenta la investigadora principal del Centro Singular en Investigación en Química Biolóxica e Materiais Moleculares (CiQUS) de la Universidade de Santiago de Compostela, Beatriz Pelaz.

Pelaz considera que la comunidad se está moviendo mucho para visibilizar a la mujer. “Las científicas desarrollamos muchas actividades de divulgación entre las niñas y adolescentes para desarrollar nuevas vocaciones, pero es cierto que hacen falta medidas sobre todo en el tema de conciliación”, asegura. La investigación es una carrera muy exigente en cuanto a dedicación y movilidad, y no existen, según ella, suficientes apoyos en este sentido.

La científica acaba de ser galardonada con el premio de la Real Sociedad Española de Química en la categoría Joven Investigador y en la modalidad de Líder de Grupo.

Los ganadores en esta categoría se han elegido en base a sus currículos, y sus trayectorias investigadoras, en particular, a los méritos de los últimos cinco años. Estos méritos incluyen los resultados publicados en forma de artículos, la financiación captada en forma de proyectos conseguidos, a ser posibles a nivel nacional e internacional, tareas de difusión de resultados en congresos, actividades de divulgación, actividades de docencia, formación de estudiantes, etc.

“Para mi es un reconocimiento muy importante, ya que supone un premio a mi trayectoria hasta el día de hoy. En mi caso, mi carrera es altamente multidisciplinar, y me he cambiado bastante de centro de trabajo (nacional e internacional). Así que me honra mucho el poder encontrarme entre los premiados de este año. Por supuesto, este premio también es parte de mis mentores, y de los miembros de mi grupo ya que sin ellos no podrías llegado hasta aquí”, cuenta.

amplia trayectoria hasta liderar BionanoTools, su grupo de investigaciónBeatriz Pelaz se licenció en Química por la Universidad de Valladolid (2005) y en Bioquímica por la Universidad de Zaragoza (2011). En marzo del 2012, obtuvo su título de doctorado con mención europea por la Universidad de Zaragoza. De junio de 2012 a finales de 2016, Pelaz fue miembro del grupo del Profesor Wolfgang J. Parak en la Philipps-Universität Marburg, en Alemania, primero como investigadora postdoctoral y a posteriori como investigadora del programa Humboldt.

Desde enero de 2017, colidera junto a Pablo del Pino el grupo BionanoTools en el CiQUS de la USC, primero como investigadora principal de un proyecto para jóvenes investigadores (JIN, MINECO), y desde 2019 como investigadora Ramón y Cajal.

La investigación del grupo se centra en el desarrollo de materiales inteligentes para aplicaciones biológicas, es decir, “desarrollamos materiales nanoscópicos que puedan ser capaces de desarrollar multitud de acciones dentro de células, por ejemplo”.

Actualmente el grupo tiene abiertas varias líneas de investigación, unas más enfocadas al desarrollo de transportadores de fármacos, otras al de agentes de contraste para imagen, etcétera.

En BionanoTools son mayoritariamente mujeres, aproximadamente un 60 % , aunque Pelaz apunta a que “ha habido momentos en el que casi éramos el ochenta por ciento”.

Además, entre otros proyectos Pelaz participa en el proyecto REAP uniendo esfuerzos con otros cinco países europeos para desarrollar un sistema para identificar células que generan resistencia al tratamiento contra el cáncer.