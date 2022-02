El padre se plantea denunciar a los abuelos y la directora del colegio

FALSO TESTIMONIO. José Manuel Leal, el padre de Desirée Leal, la niña de siete años asesinada en Muimenta (Cospeito, Lugo) en mayo de 2019, ha avanzado este lunes que va “a intentar imputar por falso testimonio” a los abuelos maternos --padres de la presunta autora-- y a la directora del colegio, quien fue al juicio “a mentir” y a negar que se hubiese activado un protocolo de acoso escolar hacia la menor.

Así lo ha adelantado en declaraciones a los medios a las puertas de la Audiencia Provincial este lunes, antes de que las partes leyeran las conclusiones finales tras una semana del juicio contra la madre de Desirée.

Siete días después del arranque de las sesiones, Leal ha confirmado que tratará de denunciar a los abuelos maternos por sus declaraciones y a la directora porque “llegó a decir que no pasó nada” en torno al protocolo de acoso que sufrió la niña por otras compañeras del colegio.

“Tengo pruebas en que ella (la directora) reconoce que sí, que había acoso escolar y no solo con mi niña, sino con más niñas”, ha dejado caer el padre de Desirée.

Además, José Manuel Leal ha advertido que no le detendrá “nada” para seguir pidiendo la prisión permanente revisable para la que fue su pareja. De hecho, si no se imponen sus argumentos y no es condenada por la Audiencia Provincial de Lugo a la pena máxima, recurrirá el fallo “sin ninguna duda”. A su modo de ver, a la espera del veredicto del jurado, el padre de Desirée considera que la semana de juicio ha servido para acreditar “que quedó bastante claro que (la madre) fue la autora del crimen y cómo lo cometió”. r.m.a.