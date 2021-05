El pago de los peajes lastraría las conexiones hacia Galicia

La profesora de Economía Aplicada de la USC, María Cadaval, hace un matiz importante. Explica que no se puede poner como excusa que en el resto de países de Europa se paga por el uso de las vías de alta capacidad porque el tipo de usuarios es diferente.

Así, remarca que “los usuarios, en un porcentaje muy elevado, no son residentes, y por tanto no pagan allí los impuestos de circulación”. Sin embargo, en España “esa externalidad no se da”.

Recuerda que se pagan impuestos especiales como el de los carburantes, la matriculación del vehículo o el de circulación a nivel local. “Si se decide introducir habría que ver cómo se actúa en la rebaja de otros impuestos que afectan a la circulación”, insiste.

Remarca que “afectaría a la comunidad”, porque parte del transporte es de mercancías de bajo valor añadido.

Además, “parece poco congruente” hablar de cobrar por su uso cuando “el Gobierno lleva anunciando el levantamiento de muchos peajes, y en el caso de Galicia, bonificaciones en la AP-9. Una vez que lo hace, ¿introduce el peaje horizontal?”.