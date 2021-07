El Parlamento da el visto bueno a la creación de la universidad privada

Abanca ya tiene el visto bueno del Parlamento de Galicia para implantar la Universidad Intercontinental de la Empresa. El PPdeG se apoyó en su mayoría absoluta para aprobar la ley que permite la creación de la primera universidad privada de Galicia, frente a una oposición que rechazó un proyecto que consideran innecesario y que vulnera la legalidad.

Las posturas no se han movido un ápice en estos meses de tramitación del texto legislativo. Los conservadores siguen viendo una “oportunidade” en el desarrollo de esta iniciativa, mientras que nacionalistas y socialistas acusan al Ejecutivo autonómico de ir contra la universidad pública.

El conservador Ovidio Rodeiro fue el responsable de defender la bonanza del proyecto y actuar de parapeto ante el aluvión de críticas por parte de la oposición.

Así, aseguró que la universidad privada “é unha nova oportunidade para Galicia, que non lle vai costar nin un só euro ao servizo público, para traer talento do exterior, para retelo e crear emprego de calidade”. Y alertó de que, si no se hace en Galicia, se hará en otra comunidad.

Insitió en que “a Xunta demostrou unha aposta firme, convincente e rotunda” por la universidad pública, y destacó los once años consecutivos de congelación de las tasas.

Cargó contra la oposición por apoyarse en “dúas grandes falsidades”. Por un lado, la supuesta intención de “privatizar a universidade galega” y, por otra, que “duplicar títulos é ilegal”. Sobre esta cuestión y encallaron Rodeiro y el nacionalista Manuel Lourenzo.

Además, indicó que “o Goberno do Estado validou este proxecto, sen votos en contra”, por lo que reiteró que “nace cumprindo dende o primeiro minuto o existente na lexislación”. Acusó a la oposición de “posicionarse en contra de Galicia”, y concretamente al Bloque por hacer “un plantexamento radical, populista e trasnochado”.

Previamente, Manuel Lourenzo había defendido la postura del Bloque, muy crítica con la iniciativa, y con un hilo argumental basado en tres puntos.

Señaló que era un proyecto “que non atende ao interese xeral” y denunció que “se crea únicamente para favorecer os intereses de Abanca e Escotet”. Lourenzo criticó que el PP silenciase a los tres rectores (críticos con esta propuesta) al no dejarles participar en la ponencia.

A renglón seguido, subrayó que había nacido con “unha tramitación fraudulenta” y que se puso “unha alfombra vermella para a privada e paus nas rodas ás públicas”. Habló de la “tramitación vip y de la vulneración del artículo 13.G. del Sistema Universitario Galego (SUG), que impide la duplicidad de grados.

Por último, aseveró que Galicia “non necesita unha universidade privada, precisa unha universidade pública forte e ben financiada”.

Se mostró crítico con el argumento de la “liberdade de eleccións”, y puso el foco en los precios de las tasas, unos 50.000 euros por título, para comentar que “é unha universidade clasista e elitista”.

La diputada socialista Noa Díaz se apoyó en la relación de plazas ofertadas y alumnos matriculados el pasado curso (unas mil quedaron sin cubrir) para evidenciar que “non é necesaria” la universidad privada, ya que las del SUG “cobren toda a oferta”.

Díaz afirmó que los conservadores “non cren na universidade pública”, y denunció que mientras que pregonan “liberdade” contribuyen a la “asfixia do público”.

Resaltó que no se oponen la iniciativa privada, pero sí que demandan que “ten que cumprir a legalidade e ser absolutamente necesaria. E non o é”. “É un auténtico despropósito que o goberno galego incumpla a lei galega”.

Pidió a la Xunta que compense la congelación de tasas, con la que está de acuerdo, con una mayor cantidad de recursos en el Plan de Financiación 2022-2026.

Díaz recordó que se habían opuesto las universidades públicas, los sindicatos y el Consello Económico Social, y alertó de que esta iniciativa “pode poñer en risco e debilitar o sistema universitario”.