El Parlamento dejará listos esta semana en comisión los presupuestos de 2022

El Parlamento debatirá esta semana en comisión las enmiendas a los estados de gasto de los presupuestos y al artículo 2, así como las enmiendas a la ley de acompañamiento, con lo que las cuentas de 2022 quedarán prácticamente aprobadas, a la espera de su ratificación durante el próximo pleno.

El portavoz del PPdeG en la Cámara gallega, Pedro Puy, indicó que a lo largo del proceso de enmiendas hubo “modificaciones importantes” en los presupuestos, “fundamentalmente por iniciativas” de su grupo, que tiene mayoría absoluta. Entre otras cuestiones, citó la rebaja del IRPF; la creación de la nueva especialidad de Atención Primaria; un mecanismo de compensación para “evitar la paralización” de la obra pública dada la crisis de materiales; la reducción de peajes en autopistas autonómicas en línea con los aplicados a la AP-9; y el aval del 15 % para que los menores de 35 tengan más facilidades para comprar su primera vivienda.

Además, mediante un acuerdo con la oposición, señaló, se reducirá a diez días el plazo para que la Xunta informe al Parlamento de las modificaciones presupuestarias, lo que redundará en el control del Ejecutivo.

Puy censuró que durante el trámite parlamentario de las cuentas públicas para 2022 la presidenta de la Diputación de Pontevedra, Carmela Silva, haya declinado de nuevo acudir a la Cámara autonómica.

“Se está acostumbrando a no dar explicaciones en ningún foro y por nada y aun así es premiada por el PSdeG en su congreso”, que la nombró presidenta, criticó.

El portavoz popular avanzó que esta semana está prevista la reunión de la comisión de estudio para la reforma del sistema de financiación con el objeto de aprobar las normas de trabajo y abrir de inmediato un plazo para la presentación de propuestas de comparecientes.

Recordó que recientemente, como se esperaba, hubo un “movimiento” por parte del Gobierno, que consideró “parcial”, ya que únicamente incide en el cálculo del “habitante ajustado”, un cálculo, por otra parte, que según algunos análisis –como el realizado por Fedea– indica que Galicia “no sería una de las comunidades beneficiadas”. En cualquier caso, apuntó, el sistema de financiación incluye más elementos que el cálculo del habitante ajustado, y emplazó a escuchar a los comparecientes en la comisión.

Puy defendió el papel “fundamental” de la Cámara autonómica en el desarrollo del autogobierno. Recordó que el domingo 19 habrá una sesión extraordinaria con la intervención de los portavoces de los tres grupos, así como de los presidentes de la Xunta y del Parlamento para conmemorar el 40 aniversario del Parlamento gallego.

Sobre las protestas de profesionales de Atención Primaria, defendió que "no se pueden confundir las causas con los efectos, sobre todo cuando las causas no son ciertas". De este modo rechazó que la falta de profesionales se deba a los "llamados recortes" de años anteriores, que se efectuaron “en nómina, no en plazas, en el momento más duro de la crisis” y que “se han recuperado”, afirmó.