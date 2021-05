El Parlamento reivindica descentralización y apoyo a las instituciones propias

El Parlamento gallego reivindicó este viernes las instituciones estatuarias gallegas y el “acierto” de la descentralización propiciada por la Constitución en unas jornadas organizadas con motivo del 40 aniversario del Estatuto de Autonomía de Galicia.

Los retos y las oportunidades del Consello da Cultura Galega, el Valedor do Pobo y el Consello de Contas –organizaciones que emanan del Estatuto gallego– centraron la sesión que fue inaugurada por el titular del legislativo gallego, Miguel Ángel Santalices, y el vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda.

Santalices puso en valor la “efectiva y armoniosa inserción” de Galicia en el ordenamiento institucional del Estado derivado de la vigente Constitución española, reiterando “lealtad y colaboración”, y acreditando el “acierto” que supuso la descentralización derivada del Estado de las Autonomías.

En el evento, en el que participaron relatores procedentes de Portugal, celebró los “vínculos fraternales” con Portugal así como la “firme vocación europea y europeísta” de Galicia, “evidenciando que el sentimiento gallego es perfectamente compatible con la condición de españoles y europeos de pleno derecho”.

El vicepresidente primero de la Xunta, Alfonso Rueda, recordó que las “libertades y el autogobierno” se alcanzaron “después de hacer un camino que “no siempre fue fácil”. “Se tuvieron que superar resistencias en la construcción de un Estado autonómico que nunca fue entendido plenamente por algunos y que tuvo que ir venciendo las resistencias”, aseguró.

“No fue entendido por algunos en el momento inicial y parece que existen aún algunos recelos a día de hoy”, señaló Rueda, que consideró que no se puede permitir que “el consenso y el diálogo” que dio lugar a todo lo que se tiene “ahora” pueda “estar en peligro por el deseo de una minoría que puede buscar derribar el trabajo hecho”.

De este modo, reivindicó el 40 aniversario del Estatuto como una “oportunidad” para poner en valor lo avanzado y lo que falta por avanzar. “Porque el autogobierno de Galicia no es un trabajo culminado, quedan cosas por hacer y tenemos que seguir reclamándolas, pero reclamándolas siempre como reclamó las cosas Galicia, con un marco que siempre les fue beneficioso, un marco del que no nos podemos salir, que no es otro que el marco parlamentario constitucional”, apuntó. En este sentido, aseguró que fue ese marco el que permitió que Galicia pasase de tener una comunidad autónoma con “cifras que tenía mucho que mejorar” a lo que es hoy.

El vicepresidente afirmó que, en esta meta, “tuvieron mucho que ver” los organismos independientes de los que Galicia se dotó “en beneficio de todos los gallegos y de la transparencia y control de las instituciones”, algo “beneficioso para que sigan siendo eficaces y sigan cumpliendo su función independiente”.

“Esas instituciones estatutarias tienen mucho que ver con la salud democrática de nuestra comunidad autónoma”, sostuvo Rueda, que aseguró que el Consello da Cultura Galega fue un órgano “pionero” que difunde los valores culturales de Galicia pero también “vela por ellos días a día”. Además, se refirió a la Valedoría do Pobo como un órgano que se demostró “en uno de los pilares fundamentales” de la autonomía gallega, que vela por los “derechos de la ciudadanía” y sirve control y contrapeso a “cualquier exceso que se pueda producir desde la administración”.

Por último, Rueda señaló que el Consello de Contas ejerce desde “su independencia” un “férreo control de la actividad económica, financiera y contable de Galicia, que garantiza que los principios democráticos que rigen el Estatuto y la Constitución se dirijan también a evitar cualquier exceso” y servir de “instrumento prevención de la corrupción”.