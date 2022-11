El paro del transporte arranca con un pinchazo: poco seguimiento en Galicia

··· La conselleira de Infraestruturas, Ethel Vázquez, sostiene que "no es el momento" de un nuevo paro en el sector del transporte, aunque interpeló al Ministerio a que "escuche" al sector y "no cometa los mismos errores" que el pasado mes de marzo. Destacó, con todo, que “por las informaciones que tenemos” los transportistas mayoritarios no secundan el paro. “Parece que hay cierta normalidad”, apuntó Vázquez en declaraciones desde Ourense, recordando que es la Delegación del Gobierno la que tiene las competencias y la responsabilidad en Galicia.

··· “Un nuevo paro sería letal para muchos sectores económicos y para la ciudadanía”, esgrimió la conselleira, recalcando que no es momento para la movilización pese a que los problemas “estructurales” del transporte “no están solucionados”. A este respecto, recordó que se solicitó al Gobierno "que atienda y entienda las problemáticas del sector de transporte de mercancías" y que "no cometa los mismos errores que en marzo".