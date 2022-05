El pleno de Ourense aprueba, con la abstención de PP, la moción que pide la dimisión de Jácome

Ourense. EFE. El pleno del Ayuntamiento de Ourense ha aprobado este viernes una moción presentada por el PSOE para pedir la dimisión al alcalde, Gonzalo Pérez Jácome, tras el incidente que protagonizó con una sindicalista de Comisiones Obreras, a la que empujó cuando le acercó el megáfono durante una protesta del transporte urban que se celebraba a las puertas del consistorio.La propuesta de "dimisión inmediata" contó con el apoyo del BNG y dos ediles no adscritos que estuvieron en las filas de Democracia Ourensana además de Ciudadanos. Por su parte, el Partido Popular -socio de gobierno de Jácome- optó por la abstención, tras tildar la moción socialista de "oportunista" por intereses políticos.

La concejala popular Flora Moure ha justificado la abstención de su grupo al calificar de "oportunista" el texto de la moción, defendida por la viceportavoz socialista Natalia González, al entender que lo único que busca es "aprovechar" el incidente protagonizado por el alcalde con una sindicalista para obtener rédito político. A este respecto, ha recordado que el PP ya condenó lo ocurrido y solicitó al alcalde que pidiese disculpas públicas: "Todos coincidimos que fue injustificable, lamentable y nunca debería haber ocurrido", ha apuntado la concejala, quien ha acusado a los socialistas de importarles "poco" Ourense.

Durante el debate, la concejala popular había pedido la votación por puntos, propuesta que fue rechazada por el grupo socialista, que acusaron al PP de quedar "retratados" si no apoyaban la moción. En el texto, el PSOE pide en primer lugar el apoyo a los 126 trabajadores afectados por la huelga y una condena rotunda por la agresión del regidor a una sindicalista en el curso de una concentración que tuvo lugar el día 3 de este mes con motivo de la huelga indefinida que mantienen los trabajadores, así como la dimisión inmediata del regidor por unos hechos "gravísimos".

Además solicita que el Gobierno medie en el conflicto con la concesionaria para alcanzar una solución que garantice "la mejora de las condiciones laborales de los trabajadores" poniendo fin así a la huelga indefinida. En su intervención, la concejala socialista Natalia González, quien solicitó antes del debate de este punto la presencia del regidor en el salón de plenos -en ese momento estaba ausente- pidió al PP que fuese "valiente" y aprobase la moción que condena la agresión del alcalde a una mujer sindicalista en el ejercicio de sus derechos. A este respecto, ha asegurado que si esto hubiese pasado en cualquier otra ciudad de España, los responsables políticos habrían dimitido.

González Benéitez, quien responsabilizó al PP del "esperpento" que vive la tercera ciudad de Galicia, ha advertido de que este partido no puede permitir "que siga un minuto más" en el gobierno y ha dejado claro que es "cómplice" y "corresponsable" de que el alcalde todavía "esté ahí sentado", mostrando una imagen de la ciudad "que no sólo daña a la institución sino a toda la ciudadanía". En esta misma línea, Luís Seara (BNG), quien ha condenado el "lamentable" episodio protagonizado por el alcalde, ha apuntado al PP, partido que "colocó" y "mantiene a Jácome" en la alcaldía. Para el nacionalista, las declaraciones realizadas por el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, evidencian que el partido "no tiene la mínima intención de sacar a Jácome de la alcaldía" y ha recordado que no es la primera vez que prospera una moción pidiendo la dimisión del regidor.

En lo que respecta al conflicto que afecta a los trabajadores de autobuses, Seara ha emplazado al Gobierno municipal a que deje "de ponerse de perfil" y medie en el conflicto a fin de encontrar una solución que ponga fin a la huelga indefinida. Pérez Jácome, en su intervención, acusó a ambos partidos de buscar con este apoyo "quedar bien con los sindicatos" y ha recordado que las demandas económicas que plantean los trabajadores no pueden ser un cheque en blanco sino que hay que estudiarlas tras recordar que repercuten directamente en el ayuntamiento y, por ende, en la ciudadanía. Respecto al incidente, ha mantenido lo que trasladó el otro día respecto a que recibió una agresión acústica. Así, ha insistido en que no cree "que uno de los derechos fundamentales sea acercar el megáfono al oído de una persona". Por otro lado, ha defendido su reacción y ha matizado que en las imágenes se puede ver claramente que él empuja el megáfono que "obviamente cogía ella" y no agrede a la sindicalista.