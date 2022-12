El PP aceptará dos enmiendas socialistas a los presupuestos

Santiago. Los populares gallegos aceptarán, al menos, dos enmiendas “directas” del PSdeG al proyecto de presupuestos aunque, previsiblemente, ninguna del BNG. Al menos, así lo avanzó en rueda de prensa el portavoz parlamentario de los de la gaviota, Pedro Puy, quien recordó que esta semana estará marcada por la tramitación parlamentaria de las cuentas públicas para el próximo año, ya que tras la elaboración de la ponencia la pasada semana, los días 7, 9 y 12 de diciembre se reservaron para el dictamen de la comisión a fin de que en el pleno del día 20 las cuentas queden aprobadas definitivamente.

El texto inicial se enriquecerá con las nueve enmiendas presentadas por el PPdeG, con dos enmiendas directas registradas por el PSdeG y una más transaccionada entre populares y socialistas. Sin embargo, no se aceptará ninguna propuesta del BNG, principal partido de la oposición, ya que “la mitad no respetan la legislación básica”, sostuvo Puy. El dirigente popular presumió de la capacidad negociadora de su grupo en el Parlamento, frente a la actitud del Gobierno en el Congreso puesto que no se accedió a incorporar ninguna de las propuestas de mejora presentadas por el PP. e.p.