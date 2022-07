El PP cierra sus candidatos urbanos con Candia en Lugo y Rey en Ferrol

No hubo retrasos y tal y como había anunciado la secretaria de organización del PPdeG, Paula Prado, a finales de julio habría candidatos para las siete ciudades. Los dos últimos con sorpresas anunciada, Elena Candia en Lugo, y ratificación lógica, José Manuel Rey Varela en Ferrol.

Completan la lista con Marta Fernández Tapias que luchará con Abel Caballero en Vigo; Borja Verea que también debuta en Santiago y el senador Miguel Lorenzo que toma el relevo en A Coruña.

Los populares recuperan a Manuel Cabezas, que fuera alcalde con tres mayorías en la ciudad de As Burgas, para tratar de poner fin al terrible paréntesis del mandato de Pérez Jácome mientras que Rafa Domínguez volverá a tener otra oportunidad en la ciudad de Pontevedra.

El último en sumarse a la lista fue, este sábado, el candidato que en las elecciones de 2019 más cerca estuvo de ser alcalde. Encabezó la lista más votada y se quedó a muy sufragios de la mayoría absoluta. José Manuel Rey Varela volverá a encabezar la lista del Partido Popular a las elecciones municipales en Ferrol, ciudad de la que ya fue alcalde.

El actual presidente del PP en la ciudad (Ferrol, 1975), portavoz municipal del grupo mayoritario y diputado autonómico presentó en el Comité Ejecutivo de la formación su propuesta de candidatura a la Alcaldía, que se ratificará probablemente entre finales de verano y comienzos de otoño. Será la cuarta vez que Rey Varela lidere la lista del PP.

El líder popular asegura que su decisión es “colectiva” porque son: “Muchas las personas que me lo han pedido”. “Tenemos la obligación moral de ofrecerles una alternativa al desgobierno de los últimos años. Nosotros somos la alternativa para unir a los que creen que Ferrol se merece y necesita un gobierno mejor”.

Rey Varela recuerda que su partido ha ganado las tres últimas elecciones municipales. En las primeras (2011), lo hizo con 13 ediles (mayoría absoluta) para gobernar; en 2015, pese a ser la fuerza más votada (11 actas) no consiguió los apoyos necesarios; y en 2019, con 12 concejales, se quedó muy cerca de una nueva mayoría, aunque el pacto de investidura entre PSOE (8), Ferrol en Común (3) y BNG (2) lo llevó de nuevo a la oposición.

“Ahora, en el peor momento que vivimos”, señala Rey Varela, “Ferrol tiene el peor gobierno: no hay proyecto de ciudad, no hay presupuestos, no hay facilidades para la creación de empleo”. “Ferrol necesita más que nunca un gobierno para trazar un nuevo rumbo, sin divisiones, un gobierno estable, cohesionado y que venga a trabajar y a gestionar desde el minuto uno. Un gobierno que salga de los ferrolanos y que no se deba a ningún partido, solo a los ferrolanos”, remarca.

“Por responsabilidad”, el futuro candidato del PP justifica su “paso al frente” al ver el “desgobierno de los últimos años: acuerdos de un minuto y enfrentamientos durante cuatro años”. “Me presento”, añade, “porque me lo pide la calle, los ferrolanos y las ferrolanas, que confían en mí y no puedo negarles la esperanza del cambio que desean”.