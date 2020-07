El PP de Ourense sube la presión sobre Villarino

MOCIÓN. El vicesecretario general del PP en Ourense, Jorge Pumar, y la portavoz de los populares en el concello de la capital, Flora Moure, anunciaron ayer la presentación de una moción para la que se pedirá votación nominal y personalizada de cada edil de la corporación ourensana “porque non podemos permitir que o PSOE siga atacando aos autonómos da nosa cidade e da nosa provincia. Mentras os populares buscamos o xeito de axudar aos autónomos e ás pequenas empresas trala crise do covid-19, os socialistas liderados por Rafael Villarino centran os seus esforzos en boicotear e impedir que esas axudas cheguen a quenes máis as precisan”, tal como señaló Flora Moure. A la vista de esta actitud destructiva para uno de los motores económicos de la ciudad, tanto PP como Democracia Ourensana piden tres puntos concretos. Por un lado, exigir la dimisión como diputado provincial y concejal en el concello de Ourense del portavoz del grupo socialista, Rafael Rodríguez Villarino. De otro, pedir al Gobierno el cese del subdelagdo gubernativo por actuar con subordinación a las decisiones de su superior jerárquico en la organización política que milita, causando inseguridad y potenciales daños a miles de ourensanos. También dar cuenta del acuerdo al presidente Pedro Sánchez y a la Fegamp. P.L.