El PP pide apoyo a alcaldes socialistas en su ofensiva

El Partido Popular sigue con su campaña en contra del acuerdo sellado entre la FEMP y el Ministerio de Hacienda para facilitar al Gobierno central el uso del superávit de los ayuntamientos. En esta línea, el vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Montesinos, pidió ayer a los alcaldes del PSOE “que digan en público lo que ya dicen en privado” sobre el pacto y “se sumen a la ofensiva del PP en defensa del municipalismo y los consistorios”.

Montesinos aseguró que esta postura “no va de colores políticos, va de defender el ahorro de los vecinos”, y ese dinero “tiene que ir a las necesidades más básicas, a bajar impuestos y a ayudar a quienes lo están pasando mal”. Añadió que esos recursos, unos 15.000 millones de euros, “tienen que estar en los ayuntamientos” y no en manos “de un Gobierno que es el Gobierno del despilfarro”, y acusó al Ejecutivo que preside el socialista Pedro Sánchez de “querer robar los ahorros de los vecinos”.

En el extremo opuesto, tras el revuelo generado en los últimos días, el presidente de la Federación de Municipios y Provincias (FEMP), Abel Caballero, salió ayer en defensa del acuerdo para el uso de los remanentes por parte de los ayuntamientos. “Es un buen acuerdo”, dijo, a la par que criticó que el Partido Popular no haya puesto sobre la mesa alternativa alguna.

“Nadie propuso una alternativa y yo sigo esperándola y el Ministerio de Hacienda también”, afirmó en rueda de prensa el también alcalde de Vigo, quien recordó que en el pacto se incluyen todas las demandas que el PP hizo en la Comisión para la Reconstrucción del Congreso de los Diputados y mucho más.

Insistió en que la fórmula escogida es la única que permite sortear la Ley Montoro sin que los ayuntamientos entren en déficit y sean intervenidos por el Gobierno, y subrayó la responsabilidad del PP en la aprobación de una ley que impide a los ayuntamientos gastar sus ahorros. “¿El Partido Popular pidió la derogación de su ley? No, sigue vigente la ley del PP, la ley de Montoro, y esa es la ley que no permite gastar los remanentes de golpe”, señaló.

Además, subrayó en que el acuerdo permite a los consistorios prestar o no sus remanentes al Gobierno, por lo que las corporaciones que prefieran abstenerse de hacerlo pueden seguir como hasta ahora ya que no es obligatorio: “El que crea que no debe entregarlos, que no lo haga”.

Por otra parte, y en una entrevista a la Cadena Ser, el presidente de la FEMP se refirió a la ofensiva del PP contra el acuerdo entre el Gobierno y la agrupación municipalista, sugiriendo que se trata de una “operación política” por parte de la formación que lidera Pablo Casado.

Frente a la postura de Caballero, el grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Vigo le exigió ayer que de la FEMP “que dé la cara” y explique “cuánto dinero de los vigueses va a entregar a Madrid”, en virtud del acuerdo.