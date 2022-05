El PPdeG celebra su romería con la mirada puesta en las municipales

El presidente del PPdeG, Alfonso Rueda, ha animado a todos los miembros del Partido Popular de Galicia a trabajar para ganar en los 313 ayuntamientos gallegos en los próximos comicios municipales porque ha señalado que si no ganan, no van a gobernar. "Si no ganamos, no vamos a gobernar, algo que parece muy normal, pero que solo nos pasa a nosotros", ha manifestado este domingo desde la XV Romaría Popular del Monte Castrove, en el municipio pontevedrés de Poio. Así, ha alentado a los suyos para que "eso no vuelva a pasar" y a hacer todo lo posible para poder ganar las elecciones "en todas partes", en línea con los 313 objetivos que se marca la formación. En esta misma línea ha insisto en que les queda "un año para grandes alegrías, pero ha vuelto a insistir en que, hasta entonces, "hay mucho que trabajar". Asimismo, Alfonso Rueda ha subrayado que incidirán en "la receta que el partido ofrece siempre": "Unión, estabilidad, gestión y no perder el tiempo en cortinas de humo".

Según ha detallado el PPdeG en una nota de prensa, Alfonso Rueda ha estado acompañado en el Monte Castrove de la vicepresidenta del Congresoy secretaria de Sanidad del PP nacional, Ana Pastor; del secretario xeral provincial, Luis López; de la alcaldesa de Marín, María Ramallo; del alcalde de Cerdedo-Cotobade, Jorge Cubela; de la diputada autonómica, Lupe Murillo; y del portavoz del PPdeG en Poio, Ángel Moldes. En su intervención, Alfonso Rueda también ha aprovechado para lanzar un mensaje a los trabajadores de Ence. En este sentido, ha reivindicado que dirá "muy fuerte y muy alto" a "los demagogos que juegan con los puestos de trabajo de Ence" que la Xunta y el PPdeG "apoyan a las empresas que crean puestos de trabajo". EUROPA PRESS