El PPdeG pide a la oposición seriedad con la ley del agua

Seriedad y racionalidad para un debate que es necesario. Es lo que piden desde el PPdeG a los partidos de la oposición para hablar sobre la nueva ley del agua, un anteproyecto al que todavía se le pueden hacer alegaciones antes de que llegue al Parlamento de Galicia.

El portavoz parlamentario de los conservadores, Pedro Puy, reclamó a los partidos de la oposición que formulen las peticiones y aportaciones que crean convenientes, pero que no enturbien con afirmaciones falsas como “a imaxinaria subida do custo”.

“Deberíamos ter un debate racional e non a mera descualificación e con palabras que non se corresponden coa realidade”, replicó.

Explicó que “está en todas as directivas tratar ben a auga, minimizar as perdas e depurar para facer un menor dano medioambiental”. “Sabemos que esa competencia municipal non todos os concellos poden facela”, y recordó que la Xunta ha invertido 1.100 millones de euros en una década “para que melloren as depuradoras e as redes de abastecemento”.

Puy considera que “hay que darlle un novo pulo”, y que el anteproyecto “merece unha reflexión por parte dos grupos para mellorar a calidade e minorar o impacto no medioambiente das redes”.

El popular reiteró que “algúns conceptos xa se aclararon”, pero que se pueden hacer alegaciones y dialogar sobre la propuesta de la Xunta. “É o que queremos falar”, declaró en rueda de prensa.

SIN DERIVA IDEOLÓGICA. El propio Puy fue quien sacó a colación la convención que el PP celebró a nivel nacional durante toda la semana pasada, y se mostró muy satisfecho con la imagen que se había dado, con la intervención de personalidades de varios ámbitos, con voces plurales, y con el apoyo de dirigentes de otros partidos conservadores europeos. También ensalzó el peso que tuvo el PP gallego.

No obstante, sí que negó que hubiera “deriva ideolóxica” y se defendió de las críticas formuladas por la oposición. “Aprezo que determinados comentarios tratan de desprestixiar ao partido que ven de demostrar que é a alternativa ao goberno”.

Recordó que “o punto de partida é dun goberno que non pactou nada co PP, que está aprobando grandes modificacións sen consenso co PP”. Y denunció que “o goberno está moi radicalizado á esquerda”, con pactos con Podemos y con formaciones “que queren estar fóra do marco constitucional”.

En este contexto, ve lógico que el PP presente “o seu programa con carácter xenérico”. Puy manifestó que sería deseable que el PSOE buscara más entendimiento con los conservadores.