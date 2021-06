El PPdeG podrá seguir contando con Feijóo

El camino de Alberto Núñez Feijóo a la reeleción como líder del PPdeG empezó ayer con un chascarrillo, tras ser destituido por Miguel Tellado y concluyó con el ya célebre One More Time. Por el medio, media hora en la que Feijóo se dejó querer por sus compañeros de partido, y en la que ratificó, con suspense incluido, que quiere seguir siendo el presidente del partido desde el próximo congreso de la formación, a mediados del mes de julio.

En San Lázaro, un escenario habitual en las fechas importantes de los conservadores gallegos, Feijóo hizo un largo recorrido por sus doce años de mandato y por la importancia que el PP ha tenido, tiene, y quiere seguir teniendo, para Galicia.

El de Os Peares ascendió al poder en el PPdeG en 2006 y quiere seguir siendo su líder, pese a que insistió en que “é un proxecto colectivo”, en el que “ninguén e imprescindible”. Se acordó de los miedos que había cuando se retiró Fernández Albor, las dudas que suscitaba Manuel Fraga, que se convirtió en el “revulsivo máis importante do PP”. Y, cuando le tocaba hacer el anuncio, le dio suspense. Una parada. Un conato de lágrimas. La voz quebrada. La emoción habitual de Feijóo cuando hace anuncios sobre su futuro. La militancia puesta en pie. Y, entonces, por fin, el anuncio. Su momento, “aínda non chegou”. “Volverei a pedir a confianza da militancia para presidir o Partido Popular de Galicia”. Aplausos.

“Sigo a disposición do partido no que creo. É o meu xeito de seguir a disposición de Galicia. É necesario que sigamos unidos”, prosiguió el mandatario popular.

Antes, había hecho un recorrido por la importancia de los equipos que han conducido al PP de victoria en victoria desde 2009. Y destacó la importancia de la labor de las ocho mujeres encargadas de organizar el congreso del PPdeG. Una cita que, según dijo, debe servir como “oportunidade” para una renovación y rearme, con el reto puesto en las elecciones municipales de 2023.

El titular de la Xunta habló del PPdeG como “un partido aberto a todos”, en el que tiene cabida “todos os que queiran traballar por Galicia”.

El conservador habló de una formación “humilde” pese a haber obtenido los mejores resultados de su historia, momento en que criticó a BNG y PSdeG, e hizo alusiones veladas a otras formaciones: “Non somos narcisistas, non queremos que os galegos se parezan a nós. Non somos nacionalistas. Non pensamos no marketing, no titular. Non somos socialistas. Non somos populistas, que buscan crecer na inestabilidade. Somos reformistas, constitucionalistas, galeguistas e europeístas. Ese é o noso compromiso”.

El candidato a la reelección de la presidencia del PPdeG, aprovechó para sacar pecho por algunos de los avances logrados en su mandato. Así, destacó que Galicia llevaba seis años ininterrumpidos de crecimiento antes de la pandemia, y se apoyó en cifras para justificar su gestión en materia sanitaria, educativa o de política social. “Esa é a verdade, o resto son mentiras”, sentenció el popular.

Antes, había dedicado parte de su intervención para hablar de su año más complicado como presidente de la Xunta, el año de la pandemia. Su prioridad, antes que cualquier otra cuestión orgánica: “O congreso chega no momento oportuno. Non o era cando tiñamos que xestionar unha pandemia. Non había urxencias. As prioridades eran as mesmas do pobo galego: xestión da pandemia e seguridade sanitaria”.

En este punto, agradeció a todo su partido “o apoio e a responsabilidade” durante estos meses, “estando ao que había que estar, priorizando o que había que priorizar, trasladando as mensaxes adecuadas, e arroupando a todos para non deixar a ninguén tirado”.

Feijóo tuvo un recuerdo para los fallecidos, los contagiados, y para el personal que ha trabajado en residencias y centros de salud. Y también se acordó de sus compañeros de Gobierno, especialmente de Fabiola García, Jesús Vázquez Almuíña y Julio García Comesaña. “Grazas por xestionar con rigor. Grazas ao esforzo de todos, podemos rendir contas cunha razonable satisfacción”, agregó.

Aprovechó para abofetear al Gobierno central, al contraponer que “o PPdeG estivo a altura de Galicia” frente a un Gobierno central “que abdicaba da responsabilidade de xestión, mentres se adicaba a dar roldas de prensa”. Y afeó la postura del PSdeG, “que facía de comentarista, aplaudindo o desgoberno”, y del Bloque, “criticando as medidas que liderabamos”. También destacó que en Galicia se evitó una cuarta ola y se sacó adelante una Lei de Saúde, tumbada por los socialistas. Ahora, que lo peor de la pandemia parece haber quedado atrás, Feijóo considera que es momento de pensar en el futuro del PP y de Galicia.

Un futuro que tiene como “gran reto” la recuperación económica. “Para xestionar o presente e diseñar o futuro, o PP é necesario. Un partido que sempre foi leal”. Una formación que, según el presidente, “liderou durante corenta anos a Galicia e foi decisivo na súa modernización”.

Feijóo abogó por “seguir dialogando coa xente”, y señaló que “escoita é esencial”. “Propoño volver a adaptarnos, somos un partido reformista e renovador. Reformistas que respetan e aprenden do pasado, manteñen as cousas boas ben feitas, e que teñen ambición para xestionar o presente e deseñar o futuro”, proclamó.

El 17 de julio el PP volverá a confiar en Feijóo como su líder. Al menos, una vez más.