El PPdeG presenta los candidatos de las siete ciudades con el lema ‘somos maioría’

El PPdeG ha pedido a los candidatos del partido en las próximas elecciones municipales que se celebrarán el próximo 28 de mayo “no resignarse” con ganar los comicios porque “solo vale ganar por mayoría absoluta”.

En el acto de presentación de los siete candidatos a las alcaldías de las ciudades gallegas celebrado este sábado en el Multiusos Fontes do Sar, en Santiago, ante casi un millar de cargos del partido y simpatizantes, el presidente de los populares gallegos, Alfonso Rueda, ha recordado que “no sirve” eso de que “probablemente” ganen las elecciones para “después todos los que van a perder ya estén haciendo cálculos para, a pesar de no haber ganado, ponerse a gobernar”.

“No me resigno a que estos hombres y mujeres a lo mejor ganan las elecciones, pero no puedan gobernar; y como no me resigno, pero sé que estas son las reglas de juego, tengo que venir aquí a decir que solo vale ganar por mayoría absoluta”, ha manifestado Alfonso Rueda.

En el escenario habilitado este sábado en la entrada del recinto deportivo compostelano han estado los candidatos del PPdeG a las siete alcaldías de las grandes urbes gallegas: José Manuel Rey Varela (Ferrol), Rafa Domínguez (Pontevedra), Elena Candia (Lugo), Miguel Lorenzo (A Coruña), Borja Verea (Santiago), Manuel Cabeza (Ourense) y Marta Fernández-Tapias (Vigo).



SANTIAGO DE COMPOSTELA. E.P.