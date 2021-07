El PPdeG se lanza al futuro alejado de los focos y centrado en la gente

El PPdeG salió rearmado del Congreso autonómico y convencido de que soplan vientos de cambio en la política estatal. Los conservadores gallegos tienen dos objetivos entre ceja y ceja: volver a teñir el mapa de azul en las municipales y levantarse del mal resultado de 2019, especialmente en las grandes ciudades, y acompañar a Pablo Casado a la Moncloa en cuanto haya elecciones generales. Las dos bases sobre las que cimentar un nuevo triunfo en clave autonómica.

Alberto Núñez Feijóo fue coronado, por quinta vez, presidente del partido en Galicia, con un 98,3% de los votos. En su primera comparecencia ante el Comité de Dirección, trazó la hoja de ruta: huir de los focos, del ruido y de la política espectáculo y centrarse en la gente.

“Estamos aquí para reeditar as vitorias previas, para comprometernos cuns bos resultados nas municipais e para preparar as xerais e ter un cambio”, en unas elecciones que serán “cando lle interese a Sánchez”, aseveró el líder conservador gallego.

Feijóo resaltó durante su discurso que incorporarse el órgano de dirección “non é un premio, é unha responsabilidade adicional”. En un momento “moi complexo”, en medio de una crisis sanitaria y con incertidumbres económicas y sociales, indicó que “como partido non podemos fallar, os problemas non poden ser ignorados. Nin un só día podemos abandonar este deber. Pido que o PP esté aberto 24 horas. Hai que escoitar á xente, detectar problemas e buscar solucións”. “Non temos outra obriga, nin prioridade, nin vocación. A nosa vocación é ser o partido da xente”, arengó.

Llegados a este punto, Feijóo comenzó a cargar contra el resto de formaciones autonómicas y nacionales. “Non somos una moda”, dijo, y lanzó una serie de andanadas contra el Gobierno central, al que acusó de “falar de Franco cando se pregunta pola Covid; cando se pregunta polos ERTEs falan de niñes; cando se pregunta por restriccións, falan de matria. Esa non é a nosa forma de facer política”.

Prosiguió afirmando que “en España hai máis inestabilidade, irresponsabilidade e frivolidade que nunca, hai máis egocentrismo que nunca”, y señaló a Sánchez al considerar que “é máis un candidato permanente que un primer ministro”.

Frente a esto, contrapuso su modelo, que según él “non obedece a modas, senón a dar respostas aos problemas que ten o país”. Una forma de hacer política que no olvida los problemas. “Nunca imos despistar do que non facemos ben. Nunca imos culpar aos demais dos nosos erros”.

En esta línea, prometió que no copiarán “ao independetismo, nin ao nacionalismo excluínte ou ao socialismo fracasado. Non nos xuntamos para despiezarnos como fai o PSOE”.

Feijóo abogó por “facer política despois de prepararse” y no erigirse en “salvadores” sino ser “servidores do pobo”. reiteró que, “a cada preocupación, hai que responder cunha visita. A cada pregunta, cunha chamada. A cada problema, cunha resposta”.

Recalcó que el PPdeG es el primer partido de Galicia “e non é por casualidade”. “Sabemos distinguir os problemas das solucións. Sabemos entender e practicar o diálogo permanente coa xente”.

En este momento, en el que “á xente o que lle importa é saír da pandemia, ter vacinas suficientes, disminuir as listas de espera, que os servizos públicos funcionen ben, e que a xuventude teña horizontes”, pidió a sus compañeros no olvidarse “nunca” de los problemas de la gente.

“Temos que dicirlle que estamos aquí para traballar, que non estamos cansos. Estamos ilusionados. Sabemos a responsabilidade que adquirimos. Queremos recuperar o perdido nas municipais e un cambio no Goberno de España. Así estaremos tamén preparando os gobernos futuros de Galicia”.

El PPdeG ya ha empezado a recorrer el camino para levantarse en las elecciones municipales de primavera de 2023. Un proceso que apuntalará en los congresos provinciales de la segunda mitad de septiembre. Pero la receta de Feijóo es clara: “Pouco falar de nós e moito falar da xente. Pouco figurar e máis estar no territorio. Pouca foto e máis proximidade. Pouca sede e moita rúa”.