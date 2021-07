El PSdeG busca capitalizar las rebajas de los peajes

El PSdeG trata de rentabilizar el logro de la rebaja de los peajes de la AP-9. Gonzalo Caballero ha encontrado un filón para reivindicar la importancia de los socialistas gallegos, en la comunidad y en Madrid, y por eso erige a su formación y al Gobierno central como los únicos artífices de haber conseguido que cristalizasen los descuentos, al tiempo que carga contra la postura de PPdeG y Bloque.

Por eso, el secretario xeral del PSdeG se fue hasta la entrada de la autopista en Santiago de Compostela para fotografiarse con los parlamentarios del brazo gallego de la formación en las Cortes. Todo, en “un día importante para a mobilidade dos galegos”, con su publicación en el BOE y en vísperas de su entrada en vigor este mismo jueves.

“Había que facelo”, afirmó Cacallero, que agregó que “era necesario rebaixar as peaxes e está feito”. “É un compromiso que os socialistas galegos tiñamos, e polo que traballamos de forma constante e insistente, porque cumprimos con Galicia”, reivindicó.

En este punto, recordó que “abaratar a mobilidade era unha débeda necesaria despois de que o PP prorrogasea a concesión ata o 2048”. Afirmó que el Gobierno de Aznar “deixou unha herdanza de carga lesiva para os galegos”.

Caballero sacó pecho al detallar que, su primera reunión con un representante del Gobierno de Sánchez había sido con José Luis Ábalos, anterior ministro de Transportes. En aquel encuentro, según el sercetario xeral, se había hablado de la transferencia pero, “especialmente”, de la rebaja de los peajes.

COLGARSE LA MEDALLA. Gonzalo Caballero prosiguió señalando que “todo o mundo se coloca detrás desta medida”, pero lamentó que “o PP e o BNG non estiveron á altura das circunstancias cando houbo que votar os Orzamentos”. “Sen eles non habería fondos para poder rebaixar as peaxes”, declaró.

En esta línea, insistió en que “na historia do BNG e do PP vai estar que votaron en contra dos Orzamentos que permiten a rebaixa”, y fue más allá, al añadir que “se quería impedir esta rebaixa histórica para os galegos”.

Caballero destacó que “o voto feito por un parlamentario socialista galego foi máis importante que a posición contraria do PP e do BNG”. “A rebaixa leva o selo do PSdeG”, manifestó.

DESCUENTOS AUTONÓMICOS. El mandatario progresista también se dirigió a Feijóo, al que instó a “que se poña detrás do Goberno e aplauda as rebaixas”. Aseveró que “é ridículo que veña a falar das rebaixas”, en referencia a alguna de las críticas vertidas por el presidente de la Xunta, “cando nunca conseguiu, mentres gobernaba Rajoy, que se fixera nada sustancial”.

Además, le reclamó que “cumpla coas bonificacións”, y le animó a tomar medidas similares en las carreteras de pago que son de competencia autonómica”. “Se di que hai que abaratar peaxes, pode facelo. Pode acadar rebaixas nas autoestradas autonómicas e contribuir a máis descontos na AP-9”, propuso.

Concluyó subrayando que “o goberno de España adica cen veces máis cartos” que la Xunta a las bonificaciones.

REVOLUCIÓN. Xoaquín Fernández Leiceaga, coordinador de los parlamentarios, se mostró satisfecho por esta medida que “vai revolucionar a mobilidade”. De hecho, el 2021 será “o ano da revolución”, al tener en cuenta la llegada del AVE, lo que supondrá “un cambio sustancial”. Hizo hincapié en que las bonificaciones contribuirán a mejorar la seguridad viaria al aligerar el tráfico por vías que no son de alta capacidad en la fachada atlántica.