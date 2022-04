El PSdeG advierte “falta de legitimidad” en la elección del sucesor de Feijóo

La elección del sucesor de Alberto Núñez Feijóo al frente de la Xunta “será legal, pero carecerá de legitimidad totalmente, porque hace un año y medio los gallegos y las gallegas votamos, pero nadie votó a Rueda para ser presidente de la Xunta”. Por boca de su secretario de Organización, José Manuel Lage, el PSdeG elevó ayer el tono contra contra la hoja de ruta prevista para el relevo de Alberto Núñez Feijóo al frente del Gobierno gallego.

En una rueda de prensa en la que dio por hecho que el vicepresidente primero en San Caetano, Alfonso Rueda, será el elegido, el número dos de los socialistas gallegos acusó así a Feijóo de perpetrar un “fraude electoral claro” y un “engaño masivo” a los gallegos por haber dicho que su compromiso era Galicia y marcharse ahora a Madrid para tomar las riendas del Partido Popular.

El sucesor, censuró Lage, saldrá “de los despachos” y será elegido “por descarte” pues tras trece años en el Ejecutivo autonómico a Rueda Valenzuela “lo conoce menos de la mitad de la población” y el resto de los conselleiros “no se sabe ni quienes son”, añadió el socialista, que ayer se estrenó en rueda de prensa tras su elección como secretario de Organización en el último congreso del PSdeG.

“Feijóo se fue, Rueda no llegó y Galicia no tiene quien dé cuenta del recado”, resumió Lage la situación creada en la Xunta tras el anuncio de Feijóo de que pronto renunciará también a la presidencia del Ejecutivo gallego. Aludiendo a la falta de actividad, el de ayer fue, en su opinión, un día paradigmático: “Galicia hoy no tiene gobierno, con una Xunta a la que tragó la tierra, no hay actividad alguna”, denunció. Después ironizó: “Parece que se adelantó la Semana Santa”. Y, siguiendo con el símil, dijo que los conselleiros están viviendo su “vía crucis particular” pues “no saben si van a continuar o no, mientras otros están pendientes del dedazo y de un despacho en el que se van a juntar 4 o 5 personas para decidir por todos los gallegos el próximo presidente de la Xunta”.

El secretario de Organización de los socialistas gallegos limitó a “anuncios publicitarios” el plan de la xunta para limitar las consecuencias de la guerra de Ucrania en la economía. “Hay asuntos que no esperan a que se hagan las partijas”, advirtió.

Aprovechó también el socialista para cargar contra la falta de “cortesía política” del todavía presidente de la Xunta por no responer al líder del PSdeG, Valentín González Formoso, que le solicitó una entrevista y le ofreció “un pacto político para la recuperación económica y social con medidas concretas”. “No hubo respuesta porque Feijóo está más pendiente de Génova y de su entente con Vox y Abascal”, aseguró.

Casa de Galicia en Montevideo. Lage Tuñas se pronunció así durante una rueda de prensa convocada para pedir a la Xunta explicaciones por no impedir que se pierta el legado patrimonial de la Casa de Galicia en Montevideo después de 105 años de historia. Sobre esta cuestión, responsabilizó directamente a Alfonso Rueda, “centrado en ver si hereda la leiriña y completamente ausente de los asuntos de máxima relevancia”.

El cierre de la Casa de Galicia simboliza a su juicio el “fin de etapa” que vive el PP gallego, porque –argumentó– “nadie imagina que un gobierno de Fraga o Touriño dejara morir un legado cultural como el que teníamos en Uruguay”.