El PSdeG espera dar pasos previos esta semana para guiar la censura a Jácome

Es una situación compleja la que vive el Concello de la capital ourensana con Gonzalo Pérez Jácome como alcalde, pero únicamente sostenido por otros dos ediles de Democracia Ourensana (DO) en una corporación conformada por un total de 27 concejales.

Los socialistas, la fuerza más votada en las últimas elecciones municipales y que cuentan con nueve representantes con Rafael Rodríguez Villarino al frente, tratan de situar a su jefe de filas en posición de hacerse con el bastón de mando.

La hora de ruta diseñada por la formación del puño y la rosa pasa por ir dando pasos firmes, sumando apoyos de cara a la presentación de una moción de censura.

En los cuarteles generales del PSdeG consideran que la presente semana puede añadir algo de luz. El foco negociador está en sumar los dos concejales del Bloque Nacionalista Galego y también los otros dos de Ciudadanos.

El partido confía en que las reuniones previstas para los próximos días acaben fructificando y la formación frentista y la naranja no pongan obstáculo alguno a la opción de Rodríguez Villarino.

Aún así, el partido que lidera en Galicia Gonzalo Caballero es consciente de que los trece votos que suman las fuerzas consideradas progresistas son insuficientes para sacar adelante la moción de censura.

Sin embargo, el partido estima imprescindible el éxito de este primer peldaño negociador para ir acotando el terreno de cara a afianzar la ruta futura.

Para los socialistas, el Partido Popular sería el siguiente objetivo. La moción de censura necesita la mayoría absoluta de votos de la Corporación. Es decir, en circunstancias normales 14 papeletas afirmativas, por lo que el PP tendría que aportar una o bien que alguno de sus concejales no participase en el pleno. “O Partido Popular non pode estar eternamente esfollando a margarida”, advierten a la organización del charrán sobre sus movimientos que no permiten clarificar la situación. Recuerdan desde el PSdeG que Jácome se aupó a la alcaldía con el respaldo de los votos conservadores, que la formación del regidor saltó por los aires y que los populares le retiraron su apoyo mientras el primer edil no aclare las cuentas de Democracia Ourensana.

Por eso, apostillan que el PP tiene que liberarse de ese lastre y no puede seguir instalado en la indefinición. Para el PSdeG, si todas las fuerzas progresistas actúan en la misma dirección está claro que se “pode forzar” un paso al frente también del partido del charrán.

De otro lado, remarcan que el partido del puño y la rosa es una fuerza con “vocación de goberno”, que además tiene a un candidato que fue el más votado en las urnas por los ciudadanos. No cabe duda, por tanto, sobre quién sería el aspirante a la alcaldía en una moción de censura impulsada por el PSdeG, pese a que en su momento parte del grupo municipal cuestionó la idoneidad de Rodríguez Villarino. “O PSdeG foi a forza máis votada con Villarino á cabeza. Non hai outra opción”, zanjan.