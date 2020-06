El puente nuevo de Tomé Roca en Monforte se lleva el de Cuiña

Monforte tendrá un nuevo puente sobre el río Cabe, abierto al tráfico de vehículos, cuyo diseño se inspirará en el conocido como de hierro, que se levantó en 1904 y se desplomó, por falta de mantemiento, en el año 1952, sin ocasionar víctimas.

Se ubicará en el paseo del Malecón, en el lugar que en la actualidad ocupa el puente peatonal de madera que enlaza dicho paseo con el barrio de Ramberde, viaducto que impulsó y financió el desaparecido José Cuiña Crespo, durante su etapa como conselleiro de Política Territorial de la Xunta, dentro de las obras de reforma de ese céntrico paseo urbano.

El alcalde José Tomé Roca, el día primero de este mes, presentaba ante los medios el proyecto, que calificó como “actuación estrella de este mandato”. La propuesta del gobierno socialista pasa por recrear, lo más fielmente posible, el desaparecido puente metálico, diseñado en la línea de alguno de los levantados por Gustavo Eiffel en España, como el de los Tres Ojos, sobre el Guadalquivir, cerca de Villa del Río en Cordoba.

Tomé Roca indicó que esa imitación servirá para recuperar “parte da nosa historia, do noso patrimonio, e volver a contar cunha infraestructura emblemática”. Además, el regidor defendió que el nuevo puente servirá para convertir en peatonal el puente medieval construido en el siglo XVI por el maestro cantero monfortino Pedro Rodríguez de Remberde.

12 METROS DE ANCHO. Las características fijadas para el nuevo puente señalan que dispondrá de dos carriles de 3,5 metros de ancho cada uno para la circulación rodada, así como dos aceras de 2,5 metros. El ancho total, de 12 metros, será seis veces mas del de la actual pasarela peatonal de madera.

Su coste será de algo más de un millón de euros, que se sufragarán, en principio, con fondos propios del concello, aunque espera conseguir el apoyo de otras administraciones, según subrayó Tomé.

La nueva dotación debe contar con la aprobación pertinente de la Dirección Xeral de Patrimonio de la Xunta y de la Confederación Hidrográfica Miño-Sil, dos organismo que, de acuerdo con lo expuesto por el mandatario monfortino, “dadas as características do proxecto, non agardamos que poñan pegas a súa execución”.

Con esta obra cumpliría un compromiso efectuado en su campaña electoral para el presente mandato.