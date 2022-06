El punto de inflexión que evite otro “de no retorno”

Medicina Interna es como el todoterreno de la Atención Hospitalaria. Cargando a sus espaldas la mayoría de las patologías, ya no solo pacientes crónicos, también enfermedades raras o las grandes olas de la Covid, esta especialidad se configura como la base que “siempre ha estado ahí”, cuidando de los dolientes más graves y aquellos que más lo necesitan. Quizá ahora, entre tanto diagnóstico y el sonoro revuelo que se ha montado ante la “situación de maltrato profesional” que denuncian múltiples jefes de servicio, sea el momento idóneo para plantearse cuán grave es su pronóstico y qué precisa para recuperarse favorablemente.

“Si servimos para todo y tenemos capacidad para ver más pacientes y hacerlo mejor que otros, tendríamos que tener más aprecio. Pero no, lo que tenemos es desprecio”. Eso es lo que extrae del panorama que atraviesa su especialidad, entre tantas otras, Antonio Antela, coordinador de la Unidad de Enfermedades Infecciosas del Complejo Hospitalario Universitario de Santiago (CHUS).

A ojos del doctor, especialista en Medicina Interna, lo que piden es algo relativamente “sencillo”: aumentar el número de profesionales en el servicio “de forma efectiva” con contratos que la gente pueda aceptar porque vea “una visión de futuro” en esos papeles. Algo que les apetezca “para planear una vida” a largo plazo. Condiciones aceptables.

Pero la realidad, por el momento, es bien distinta. La cuestión, cuenta, es que por lo menos su servicio está cada vez “más envejecido”, “más cansado”, “más diezmado en cuanto a efectivos” y cada vez con “más presión asistencial”. Y es que no dan las cuentas: el denominador, los médicos, no se incrementa, pero el numerador, los pacientes, “no tiene fin”.

“Cada vez trabajamos más y estamos más descontentos porque no tenemos la sensación de que estamos trabajando a gusto”, señala Antela. Y eso, como lamenta, “aunque intentamos que no se traduzca en una mala asistencia a los pacientes en algún momento puede ocurrir”.

“Los que no están y podrían venir, no vienen porque se les ofrece unas condiciones deplorables y aquellos que se plantean hacer esta especialidad se lo están pensando porque saben que el futuro no es bueno”, resalta el médico, destacando que “todo esto es una cadena que al final acaba en el deterioro de la asistencia, que es lo más importante, pero también de la docencia y de la investigación”. Es decir, en los tres pilares básicos de cualquier disciplina.

¿Perspectivas favorables? Todo depende, según indica: “Depende de las directrices políticas de los responsables de la Administración sanitaria”. “Si se dan cuenta del problema tiene fácil arreglo: mejorar las condiciones laborales de los que estamos y de los que podrían venir”, reitera el doctor, recordando que el actual “no es un problema de ahora, es un problema que lleva tiempo”.

“En los últimos años hemos perdido a 10 personas en el Servicio entre jubilaciones, fallecimientos y no han sido repuestas. Entre otras cosas no han sido repuestas porque a los residentes que acaban se les ofrece contratos absolutamente leoninos”, remarca nuevamente sobre el rechazo de las nuevas generaciones a quedarse en su servicio. “Ellos prefieren otras cosas, lógicamente. Prefieren la seguridad de un hospital privado o de una consulta de urgencias, o irse fuera de Galicia”, agrega.

Desde la Sociedad Gallega de Medicina Interna (Sogami), el doctor José Antonio Díaz Peromingo, también especialista de Medicina Interna en el CHUS, señala que hasta la fecha no se ha hecho “nada” por mejorar significativamente su especialidad. Y sobre la “situación de maltrato profesional” acusada por múltiples jefes de servicio en una carta dirigida al conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, indica que “hay palabras que pueden ser más duras o menos duras” y que estas, según cree, “reflejan el hartazgo”.

“Durante muchos años con argumentos has intentado convencer y no hay forma de convencer pues llega un momento que... ¿Rebelión? No es que sea una rebelión, es simplemente dejar constancia y explicar que no podemos más. Realmente no podemos hacer más trabajo del que hacemos porque no lo vamos a hacer bien. No lo estamos haciendo bien”, admite, indicando que “uno no puede estar eternamente estirando un chicle” y “hay que redimensionar bien las plantillas”.

Eso es lo que han reclamado “reiteradamente” en distintas reuniones y foros, pero nada: “Palabras bonitas pero nada más”. “Entonces claro, nuestro residentes se marchan, se van a otras comunidades autónomas, a otro sitios”, añade, sobre este problema que ya no es sólo por ellos, que son lo que lo están viviendo, sino “claramente para la sanidad pública”. “Nosotros somos como la Atención Primaria de los hospitales, somos la base del hospital. Y si la base está mal podemos hablar de nuevas técnicas, nuevos tratamientos y tal... que al final no vale para nada”.

La sobrecarga que apuntan estar padeciendo ambos profesionales, “a veces inasumible” y que consecuentemente causa demoras en la atención, retrasos en las altas hospitalarias o la suspensión de ciertas consultas, pone de relieve las dificultades que tienen como profesionales para realizar un trabajo ya de por sí difícil que se arriesga a ir cuesta abajo sin frenos si no llega un verdadero cambio. Un punto de inflexión que evite un punto de no retorno.