El sector de las bicis nuevas comienza a recomponerse, pero aún no hay repuestos

Tener una bicicleta a día de hoy es una necesidad para casi todos los hogares. Ya sea para desplazarse, para hacer deporte o por mero ocio, lo cierto es que la moda de las bicicletas parece haber llegado para quedarse. La fiebre arrancó, como todos los vendedores coinciden, durante la pandemia, después del duro confinamiento.

La gente quería un medio de transporte privado para no tener que compartir espacio con gente en medios públicos que pudiese estar contagiada. Y, dentro de las opciones, la bicicleta era la más económica y también la que permitía mantener el contacto con el aire libre, algo que durante mucho tiempo nos fue negado.

“A nivel mundial la movilidad en bicicleta se disparó muchísimo, la gente no quería subirse a los autobuses por miedo de contagiarse”, asegura Óscar, de La Fuga Cycling, marca con seis tiendas en Galicia (en Santiago, A Coruña, Oleiros, Narón, Vigo y Ourense), que lleva toda la vida en el sector de las bicis y 12 años dedicado a su venta. Por ello, “el medio de transporte más rápido y barato era la bicicleta”.

Ahora, una vez terminada la pandemia, la fiebre de las bicis ha llegado para quedarse. “Cuando la gente empezó a andar en bici se dió cuenta de que era una muy buena solución y la bola se fue haciendo más grande, unos se la recomendaron a otros y los otros a los unos”, indica este vendedor.

“Antes del confinamiento se vendían bicis, pero lo del confinamiento fue una bomba a nivel mundial, imagínate que grandes empresas de bicis americanas con naves enormes en Holanda llenas de material, con stock almacenado de hace dos, tres o cuatro años, vaciaron todo”, asegura.

Además, Marcos Losada, propietario de Bike One, cree que la fiebre de las bicis también parte de las mejoras técnicas: “Tengo 47 años y cuando yo era pequeño las bicis no tenían cambios ni frenaban si no les metías el pie atrás; con 17 años, empezaron a aparecer las primeras bicis de montaña, de hierro pero sin suspensión; y ahora quien prueba una bici se da cuenta de lo cómoda que es, que con las ruedas más gruesas apenas se notan los obstáculos...”.

HASTA OCHO MESES EN LISTA DE ESPERA. Ahora bien, tal y como dice la ley del mercado, la ley de la oferta y la demanda, cuando algo tiene mucha demanda, su precio se encarece y, cuando hay poca oferta porque esta se agota, también. Hoy por hoy las bicicletas cuestan más, pero porque todo ha subido también de precio.

Además, no solo pagas el gusto, también la gana, porque la espera para algunos modelos se hace larga. “Si quieres una bici con unas características concretas tarda en llegar, nosotros podemos tener algunas ya en stock, pero si quieres una concreta entonces puede haber lista de espera”, explica Óscar.

Al menos, apunta que ahora empiezan a llegar algunas, porque en la pandemia “no había absolutamente nada, y lo único que podíamos hacer era decirle a nuestros clientes de reservarla, ponerle un plazo de tiempo y los proveedores más o menos iban cumpliendo”. Incluso recuerda algún caso en que la espera llegó a prolongarse 8 meses.

Para Marcos, “el mercado puede decir que llegó a estabilizarse un poquito después de la locura que fue la pandemia”. “Debido a esa locura inicial el mercado empezó a quedar desabastecido, también porque el tráfico de mercancías estaba bloqueado, pero ahora en los últimos tres meses parece que ha empezado a recuperarse un poco la llegada de bicis de gama media y baja”.

Sin embargo, afirma que “la tendencia de muchos nuevos ciclistas que empezaron y les gustó mucho la bici, empezaron a buscar bicis de alta gama, en las que el mercado sí continúa con esperas, al igual que en el caso de las eléctricas”. Estamos hablando de unos 5 meses de espera, más o menos.

TRANSMISIONES, MANTENIMIENTO Y CUBIERTAS, LAS REPARACIONES MÁS HABITUALES. A día de hoy, más que la falta de bicicletas, lo que acusan las tiendas es la falta de repuestos. “Las fábricas sí que aumentaron la producción, pero están sirviendo a las grandes marcas, no dan para repuestos”, explica Óscar, así que su consejo a los clientes siempre es el mismo: “Mira de no romper la bici, porque sino igual tienes que comprar otra”. Y es que, dependiendo del caso, entre el coste y la espera, puede llegar a compensar invertir en una nueva.

Y no es que los precios hayan subido por subir, o por aprovecharse del incremento de la demanda, según considera este vendedor, sino porque “la vida en general subió”. “El aluminio a día de hoy está por las nubes”, explica, y “muchos otros materiales también”, además “el litio, usado en los componentes de las bicis eléctricas, viene de Rusia, y con la guerra...”. Así que “no es que los precios hayan subido por capricho, es que todo se encareció a nivel global”, concluye.

En su caso, al haber pedido repuestos a un año vista, sí van recibiendo las piezas que necesitan, pero “ahora hablo con mis proveedores y ya me dicen que para los que le están pidiendo no hay stock”.

Transmisiones, mantenimiento, cubiertas, mantenimiento de las suspensiones... Esos suelen ser los principales gastos en reparación que necesita una bicicleta. ¿Cuándo? “Todo depende de lo que la uses y cómo la uses, como los coches. Un coche a lo mejor te dura 10 años sin tocarle más que haciéndole los cambios básicos de ruedas, aceita y cambio de pastillas, o a lo mejor te da problemas por todos lados”, afirma Óscar.

LAS FÁBRICAS ENSAMBLAN, PERO ESCASEAN COMPONENTES, sobre todo LOS MÁS TÉCNICOS. Aunque esto trae otro problema añadido: los ensamblajes. Y es que hay muchas fábricas de montaje que necesitan componentes para poder seguir fabricando, y no los consiguen. Por ejemplo, Marcos, que lleva cinco años en el sector, explica que si una fábrica quiere construir 1.000 bicicletas, lo que hace es pedir 1.000 cuadros donde fabrican cuadros, 1.000 juegos de ruedas donde fabrican ruedas, pero, cuando por ejemplo van a pedir piezas técnicas o cuadros, como Shimano es la fábrica que hace el 90 % de esos componentes, es ahí donde se crea el cuello de botella y por eso las bicis no dan salido, porque casi todas comparten esas piezas de Symano, que aún fabricando al 300 % no da atendido toda la demanda.