El sector del taxi incrementará las tarifas a partir del 23 de mayo

Coger un taxi será un poco más caro a partir del 23 de mayo. La Consellería de Infraestruturas publicó este viernes en el Diario Oficial de Galicia la orden por la que se aprueban las nuevas tarifas aplicables a los servicios de transporte público de automóviles interurbanos, que modifican las vigentes desde 2014. El incremento de los precios, justifica la Xunta, da respuesta a una demanda de los profesionales del sector fundamentada en el alza generalizada del IPC y especialmente de los carburantes, y responde a la necesidad de “garantizar la competitividad del sector” y la “permanencia” de un servicio esencial para los usuarios y para garantizar el empleo. La Unión de Consumidores de Galicia, por su parte, advirtió contra una súbida de precios “encubierta”.

Los consumidores explican que las nuevas tarifas introducen cambios en la percepción mínima, que pasa de 3,30 a 3,60 euros, o en la hora de espera, de 14,57 a 16,00 euros. El paso del taxímetro se mantiene en 5 céntimos pero, advierte la UCGAL, bajan los metros contabilizados en cada paso, de 45,45 a 41, 67. La asociación entiende que se da una “falsa trasparencia de mantenimiento de los precios o ligera subida” de los mismos “cuando la realidad se traduce en incrementos muy superiores”.

El presidente de Fegataxi, Manuel Sánchez Quintimil, defiende sin embargo el incremento de las tarifas porque estas, alega en primer lugar, llevan congeladas desde hace siete años. Destaca, además, la repercusión que esta teniendo la subida de los combustibles en el sector, que arrastra también los efectos de la crisis económica derivada de la pandemia del covid-19. En respuesta a la asociación gallega de consumidores, Quintimil aclara que la subida no supone un aumento de más del 14 % tal si no de un 10%. “El sector del taxi no se ha escondido durante esta época. Las tarifas son necesarias para lograr un equilibrio en nuestro negocio. Esto no es un negocio lucrativo. Estamos en una época donde es más complicado sobrevivir dado el contexto de crisis”, asegura el representante de Fegataxi, organización mayoritario en el sector.

El presidente de Fegataxi concluía reflexionando lo siguiente: “Es necesario valorar que desde el 2014 no se subieron las tarifas. Este no es un aumento desproporcionado. A lo mejor, el problema estuvo en no haber hecho un aumento progresivo de las tarifas. No es que no valoremos el punto de vista y situación del consumidor, las tarifas tardaron en subirse por el contexto tan complicado que estamos viviendo estos años –haciendo referencia a la pandemia– pero llegó un momento en el que lo vimos necesario”.