El sector prevé que la venta de coches se dará un batacazo del 23,8 %

Las matriculaciones de vehículos caerán un 23,8 % en 2020 en Galicia durante el presente ejercicio y sumarán 30.694 unidades, según datos de la consultora MSI presentados por la patronal de los concesionarios, Faconauto, en una jornada online. De esta manera, el sector no podrá superar este ejercicio el parón de ventas por la pandemia, aunque las matriculaciones volverán a crecer de nuevo el año que viene, un 15,6 %, en la autonomía.

Faconauto también presentó un primer balance del Plan Renove 2020, operativo desde el pasado 15 de junio y que suma ya 110.000 operaciones a nivel nacional. Con esta evolución, estiman que hasta final de año el plan superará las 210.000 operaciones, lo que permitirá achatarrar idéntico número de vehículos de más de diez años.

La patronal indicó que el Renove 2020 está jugando un papel importante en la dinamización del mercado de la automoción, que se está produciendo antes de lo esperado y con cifras que se acercan a las del ejercicio pasado. En concreto, calcula que el Plan ha generado una demanda añadida de unas 28.000 matriculaciones, que superarán las 56.000 hasta final de año. a eficiencia del Renove se sitúa en el 25%, cinco puntos más del obtenido por el Plan PIVE, el último de similares características.

“Su puesta en marcha ha sido vital para recuperar un mercado que había desaparecido y que ahora casi ha vuelto a las cifras del año pasado. Además, hay otros dos aspectos que están influyendo positivamente: por un lado, el buen trabajo que están haciendo marcas y concesionarios para movilizar una demanda que estaba retenida, con esfuerzos promocionales importantes, y por otro el hecho de que el vehículo privado en posesión vuelve a ser prioritario para los españoles, que lo sienten como una continuación de su casa. Eso sí, nos espera un último trimestre del año con mucha incertidumbre, muy mediatizado por la evolución de la pandemia y por la evolución de otros sectores productivos”, destacaba el presidente de Faconauto, Gerardo Pérez.

Este comportamiento del sector propició que el 90 % de las plantillas de los concesionarios que estaban en ERTE regresasen a sus puestos de trabajo. Al respecto, Faconauto indicó que los ERTE, en la situación actual, deben todavía ser un mecanismo con posibilidad de estar abierto por si hay un cierre total o parcial.

Evolución y emisiones

Faconauto predice que el mercado se recuperará el año que viene, cuando crecerá un 24 %, volviendo a superar el millón de matriculaciones y quedándose un poco por debajo de las cifras del ejercicio 2019.

Durante la jornada también se dio una previsión de cómo cerrarán las emisiones medias de CO2 de los vehículos matriculados este año, que se quedarán en 113 gramos por kilómetro recorrido, lo que supondrá un descenso de cinco puntos con respecto al ejercicio anterior, pero que será insuficiente para que nuestro mercado llegue a los 95 gramos exigidos por la normativa CAFE de la Unión Europea.

Este descenso se deberá sobre todo a la irrupción de los modelos mild hybrid, que coparán este año el 3,7 % de las matriculaciones, y por la aportación de los híbridos, el 10,3 % del total. Por su parte, los eléctricos, pese a que avanzan, sólo supondrán sólo el 1,4 % del mercado.

“Las marcas están trasladando la responsabilidad de cumplir la normativa CAFE a los concesionarios, que están automatriculando coches que no tienen suficiente demanda en la actualidad. Me refiero sobre todo a los vehículos eléctricos, que se están matriculando pero que en gran medida se acumulan en nuestras campas. Los fabricantes han tenido desde 2010 para cumplir con los objetivos europeos, y ahora no vamos a permitir que los concesionarios soporten esa presión”, indicó Gerardo Pérez.

Peso sectorial

Faconauto es la patronal que integra las asociaciones de concesionarios oficiales de las marcas de turismos y maquinaria agrícola presentes en el mercado español. Representa los intereses de 2.152 concesionarios, entre los que se encuentran los de las principales marcas de maquinaria agrícola, de los que dependen aproximadamente las 3.551 empresas del segundo nivel de distribución (agencias y servicios oficiales), lo que totaliza más de 5.703 pymes de automoción. Estas empresas generan 161.500 empleos directos, una facturación de 43.073 millones y representan el 3,1 % del PIB.