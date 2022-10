El Sergas buscará cubrir la falta de pediatras a través de la reorganización de recursos

Santiago. El Servizo Galego de Saúde (Sergas), continuará optando por la “reorganización y reestructuración” de sus recursos para así hacer frente a la falta de profesionales de Pediatría en los centros de salud, ya que resulta “muy difícil” encontrar pediatras para la cobertura de las vacantes existentes.

Tal y como explicó el director de Asistencia Sanitaria del Sergas, Jorge Aboal, en respuesta a una pregunta del grupo parlamentario Socialsta (PSdeG) en la Comisión de Sanidad del Parlamento gallego, “no hay pediatras en paro”, lo que hace que resulte difícil cubrir las vacantes existentes, afirmando posteriormente que “no es una cuestión de presupuesto”.

Así, por ejemplo, para el caso concreto del centro de salud de Burela (Lugo), asunto por el que preguntó la propia diputada socialista Patricia Otero, y donde una de las dos plazas de Pediatría se encuentran sin cubrir, la solución será el desplazamiento de un pediatra procedente del Hospital de A Mariña durante tres días a la semana, mientras que en los dos días restantes el servicio será cubierto a través de la prolongación de jornada de la otra pediatra del centro.

Tal y como criticó la diputada socialista, esta solución de “mover a los profesionales de un sitio para otro” es solo un “parche”, así como que no es manera de ofrecer un “servicio de Pediatría digno” y que este proceder del propio Sergas está “quemando a unos magníficos profesionales” al añadir a estos una mayor carga de trabajo.. La socialista señaló también el hecho de que un total de 192 ayuntamientos gallegos no cuentan con servicio de Pediatría, recriminando que no haya uno en cada centro de salud y que, en su lugar, se opte por reestructuraciones como esta.

Aboal insistió en la ausencia de pediatras y que “no es solo un problema de Galicia, sino de todo el territorio nacional”, señalando que el Sergas garantiza la atención pediátrica y los gallegos saben que “sus niños están siendo bien atendidos por su pediatra en atención primaria”. Este recordó que existe un pediatrapor cada 881 niños, una media que está por debajo de los ratios recomendados por las sociedades científicas, que son de entre 1.000 y 1.100 menores por especialista. ecg / efe