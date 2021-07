El Sergas celebra la reducción en las listas de espera

En el Servizo Galego de Saúde están “satisfeitos” por los datos de listas de espera del primer semestre del 2021. Unos registros “bastante mellores” que los del año pasado, en plena pandemia, pese al esfuerzo asistencial que supuso el paso de la tercera ola en los primeros meses del año.

El gerente del Sergas, José Flores, indicó que los datos eran “o reflexo do esforzo e do compromiso” tanto a nivel organizativo y de dirección de los centros y de las áreas sanitarias, como, “por supostísimo, do bo facer dos profesionais”. Además, indicó que la puesta en marcha del Plan de Recuperación da Actividade Asistencial en el mes de abril, dotado de 15 millones de euros para llevar a cabo 230.000 actos asistenciales extraordinarios, lo que permitió “recuperar miles de probas diagnósticas, consultas...”.

En conjunto, se redujo en 40 días el tiempo de demora para obtener una prueba diagnóstica, en más de 30 el de las intervenciones quirúrgicas, y en 23 las primeras consultas.

El director xeral de Asistencia Sanitaria, Jorge Aboal, fue el encargado de desmenuzar los datos del primer semestre. En lo que se refiere a las listas de espera quirúrgicas, esto es, para ser operado en alguno de los centros del Sergas, fue de 70,2 días. Una disminución de 30 días con respecto al 2020, cuando los efectos de la pandemia llevaron hasta los 101 días el tiempo medio de espera para una intervención. “Durante estos seis primeros meses se ha hecho un esfuerzo muy importante para volver a retomar el tiempo que los gallegos esperan para una intervención”, comentó Aboal, aunque matizó que “para volver a una situación como la que teníamos en prepandemia, con el mejor dato de la historia de los registros, aún nos va a llevar un año o año y medio”. El objetivo del Sergas es volver a estar por debajo de los 60 días. El 30 de junio había 40.000 personas esperando.

Aboal se paró para subrayar que en todas las áreas sanitarias el tiempo de espera estaba en un rango muy similar, “un esfuerzo homogéneo para que no haya grandes diferencias”, y puso en valor la disminución de A Coruña, que bajó en 47 días, o de Lugo, con 45 menos.

En cuanto a las diferentes prioridades, el nivel 1 se situó en un tiempo medio de espera de 14,4 días, casi dos menos que el año anterior. El director xeral resaltó que “el de este año es el mejor dato de todas las series desde que hay registro”. En prioridad 2 el tiempo medio es de 68,2 días (baja en 19,3), mientras que los de prioridad 3 la demora es de 74,5 días (era de 109,5 en 2020). “El servicio que siempre nos planteamos es que todos los servicios quirúrgicos tengan una demora media global por debajo de los 60 días”, reiteró Aboal.

En primeras consultas, hubo un “descenso importante” tras el repunte del año pasado, y bajó hasta los 42,6 días (23,7 menos que en 2020). Así, Jorge Aboal destacó que están “muy cercanos a estar por debajo de los 40, que es el principal objetivo”, y aseguró que están “trabajando para seguir disminuyendo la espera media para una primera consulta hospitalaria”. El número de pacientes ha crecido hasta los 150.000 mil.

En el capítulo de las vías rápidas, que se implantaron para poder disponer de todas las pruebas diagnósticas en los casos más graves, el tiempo medio de espera fue de 4,4 días, frente a los 5,9 del pasado año. Es un procedimiento implantado en todos los hospitales del Sergas para los cánceres de mama, colon, pulmón, próstata, vejiga, otorrinolarongológico y melanoma. Había, a 30 de junio, 194 pacientes esperando a ser atendidos.

Por último, se consiguió una “importante disminución” del tiempo medio de espera en las listas de espera de pruebas diagnósticas y terapéuticas, al pasar de 112 días a 72,5. Aboal declaró que “fue una de las prioridades, una de las modalidades asistenciales a la que hemos prestado más atención. Es un tema que preocupa a todo el personal sanitario. Una de las prioridades principales”. A finales del mes pasado esperaban por su prueba unos 94.000 pacientes.

CUMPLIENDO GARANTÍAS. El responsable de la Atención Asistencial calificó como “datos realmente buenos” los 22.708 beneficiarios del Decreto de Garantías, que permite a los usuarios que, si se ha superado el tiempo máximo de espera, ser derivados a cualquier otro centro público, privado o concertado. Destacó que “todas fueron atendidas dentro del tiempo que marca el decreto” y añadió que “ninguno tuvo que ir a un centro concertado o privado”.

SATURACIÓN DE LA PRIMARIA. Preguntado por el malestar por las esperas, en algunos casos superiores a 15 días, para la primera cita con el médico de cabecera, Aboal restó hierro, aunque afirmó que están “preocupados” y que es uno de los temas en los que trabajan “a diario”. Detalló que la mayor parte de los cupos (más del 84%) son atendidos en menos de 4 días, y que el 93% reciben atención en menos de una semana. “Es muy razonable”, respondió.

Además, explicó que “en muchos casos, el problema es de gestión de agendas”, y señaló que “tiene que haber un trabajo previo para distribuir a estos pacientes por el resto de los cupos”. “Hay demoras que, con organización, se pueden mejorar y dar respuesta a la Atención Primaria”, zanjó.