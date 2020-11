El Sergas contratará con urgencia a 750 enfermeros y 500 auxiliares

Poner solución a la crisis demográfica que azota Galicia desde hace décadas es una prioridad para todos los grupos políticos que componen la Cámara autonómica. Esa parece ser, por lo visto ayer en el hemiciclo, la única coincidencia entre PPdeG, BNG y Partido Socialista, que sin embargo difieren abiertamente en la forma de conseguirlo.

Así quedó patente en la votación de las enmiendas de totalidad impulsadas por la oposición al proyecto de Ley de Impulso Demográfico, que quedaron rechazadas gracias a la mayoría absoluta de los populares, por lo que uno de los textos estrella de la legislatura arranca su tramitación.

La conselleira de Política Social, Fabiola García, defendió una ley que a su juicio “consolidará y blindará” los avances de los últimos años, gracias a iniciativas como la Tarxeta Benvida, las casas nido, la extensión de la red de plazas públicas en escuelas infantiles o la gratuidad en la educación infantil para los segundos hijos y siguientes.

Un interpretación que choca con la expresada por BNG y PSdeG, que ven en la norma una “mera declaración de intenciones” vacía de contenido”, criticando, entre otras cuestiones, que el texto es “natalista” y no aborda de forma transversal la cuestión.

Diferencias notables pese a las que García tendió la mano y se propuso “convencer” a estos partidos para conseguir la “unanimidad” de la Cámara. La Xunta, dijo, quiere que se constituya una “ley de país, no de gobierno” y por eso, no es “100 por cien” la norma de su departamento, pero sí “100 por cien dialogada” y no responde a necesidades “aritméticas”, sino a esa voluntad.

Se trabajó, insistió la conselleira, para que esta fuese una ley de país “con la que todas las gallegas y gallegos pudiesen sentirse identificados”. Por eso, destacó que entre su fase de anteproyecto y la propuesta elevada al Pleno del Parlamento cambió el 44% de su articulado.

En este línea, la conselleira aseguró que las enmiendas a la totalidad “no tienen ningún razonamiento” que las justifique, mostrando su “decepción” por “el rechazo frontal” a la Ley que evidencian las dos formaciones de la oposición. Además, contrapuso su compromiso con el del Gobierno central y su estrategia nacional, a la que “enviarán más alegaciones” en los próximos días al margen de las que ya fueron remitidas.

En frente, nacionalistas y socialistas defendieron sus enmiendas de devolución a la ley, basadas en que, además de que el texto tiene una concepción “natalista”, no aborda la problemática en su conjunto y de forma “transversal”. “Parece que les dé urticaria las enmiendas de totalidad y esta Cámara”, reprochó Olalla Rodil (BNG).

La norma, criticó, “no dice cuándo ni de qué manera” va a afrontar la crisis poblacional de Galicia y se limita a reunir “meras ocurrencias y compromisos genéricos”. “Entre ir a la concreción máxima y no decir nada debería haber un punto intermedio”, reprochó la nacionalista, censurando que la norma impulsada desde la Xunta es profundamente “ideológica” con “un concepto de familia profundamente reaccionario”.

Por su parte, la socialista Marina Ortega manifestó que este texto “confirma que el Gobierno no existe ni tiene compromiso ni rumbo ni medidas para hacer frente” al reto demográfico. Es “papel mojado”, consideró, lamentando que no se trata de un documento “transversal” y que no se hace ninguna propuesta novedosa, limitándose a “sumar diferentes partidas” ya en marcha pero que no recoge nueva financiación ni nuevas medidas.

Desde las filas populares, Raquel Arias también quiso “tender la mano” a los grupos y les pidió, asimismo, definirse a “favor o en contra”. La parlamentaria remarcó que la ley busca una Galicia “inclusiva” y apuesta por que los gallegos tengan “el modelo de familia que quieran” bajo una Galicia “sostenible, social y económica sin diferencias para el rural”.