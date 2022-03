“¿El sucesor? Solo Feijóo sabe lo que hay en su cabeza”

“ Solo Feijóo sabe lo que está en la cabeza de Feijóo”. Hablar sobre la sucesión de Alberto Núñez Feijóo es misión casi imposible en las personas de su entorno, en la Xunta y en el PPdeG. Nadie dice nada y lo del off the record entre políticos y xornalistas pertenecen al pleistoceno del periodismo en Galicia. Prevale el No comment máxime en estos momentos en los que, de entrada, el presidente de la Xunta anunció que su intención es la de simultanear éste cargo con el de líder del PP nacional. Hacerlo le permite tener la visibilidad de la que carece al no ser diputado en el Congreso, una vez que se descartó ya por completo la vía de senador por designación autonómica. No es una opción.

El protagonista ya marcó, como es su costumbre, el ritmo del calendario de la sucesión asegurando que en contra de lo que le piden desde la oposición no es su intención “dejar Galicia en un mes” antes de recordar que “es perfectamente posible presidir una comunidad y un partido”, aunque no existan precedentes más allá del episodio temporal de Javier Fernández que presidía la Comunidad de Asturias y la gestora del PSOE tras la defenestración de Pedro Sánchez.

Se dio tiempo para ver lo que ocurre en el congreso extraordinario de Sevilla (queda un mes) aludiendo a las responsabilidades que le van a corresponder como si no tuviera claro ya que la principal es luchar por la Presidencia del Gobierno. No dudó en aclarar que “haré el calendario (de la transición en el PPdeG) que me dicte mi conciencia”.

Por tanto, hermetismo total sobre quién le sucederá al frente de la Xunta y en el PPdeG. En esta ocasión, además, hay control absoluto desde la secretaria xeral de Comunicación, vía gobierno autonómico, y la coordinadora de Comunicación, en el partido, cargos que ostenta Mar Sánchez Sierra, persona de total confianza del presidente que en sus primeros pasos en Madrid, ya dejó claro que ella nunca miente ni filtra nada. Como titulaba hace apenas tres días un medio en la capital y bien sabemos en Galicia: solo facilita información cuando le interesa, como hacen todos los asesores de comunicación. Por ese lado, nada de nada.

“Como muy bien sabes solo Feijóo sabe lo que está en la cabeza de Feijóo, así que yo no me atrevo a vaticinar nada y mucho menos en este momento ya que es muy pronto aún”, comentaba vía whatsapp una de las personas que más contacto tiene con el presidente, tanto en la Xunta como el Parlamento y el propio partido. La fuente no quiso entrar en el juego de nombres que están sonando desde que se dio el pistoletazo de salida a este cambio de rumbo. “Xa sabes cómo e o Presi (sic), complicado, complicado pensar en algún”, afirmaba otra de las personas que estuvieron ayer en la aclamación en Santiago y que despacha de forma habitual con él.

En quienes todos piensan son, en caso de que se opte por la designación de nuevo presidente en el Parlamento, los dos vicepresidentes, Alfonso Rueda y Francisco Conde, y el presidente provincial en A Coruña Diego Calvo, ya que los tres son parlamentarios y pueden optar al cargo. Hay un cuarto, Manuel Baltar, presidente en Ourense (donde hoy se celebra el Consello de la Xunta... lo cual no deja de ser casualidad) que no quiso decir nada pero seguro que, en caso de unas primarias, seguro que pone sobre la mesa su candidatura.

Sobre esos cuatro hombres sí se definió una de las personas que dentro del PPdeG tiene mayor contacto con el presidente pero para, también vía whatsapp, limitarse a señalar que “a priori no veo más nombres que no sean esos”. Dando por buenos desde el partido lo que se maneja en los medios algo que tampoco aclara nada habida cuenta de que Feijóo hace y deshace a su antojo.

“Hemos llegado hasta aquí siendo gente discreta”, fue la respuesta de otra de las personas consultadas sobre las posibilidades de los cuatro nombres citados. Ninguno de los anteriores quiso descartar que al cargo pueda optar una mujer (ver despiece) por mucho que su papel hasta ahora sea marginal.

Lo único cierto es que el presidente del PPdeG puede llegar a ser esclavo de sus propias palabras. La larga noche del pasado 23 de febrero cuando en Madrid empezó a transcender que los barones, pasándose por alto todas las formalidades y las normas del PP, exigían a Pablo Casado que dimitiera allí mismo y se designara presidente a Alberto Núñez Feijóo, desde su entorno se lanzó un mensaje claro que, textualmente decía: “Feijóo en ningún caso aceptaría ser designado hoy presidente del Partido Popular. El respeto por los Estatutos del partido es total. Y el compromiso con dar la voz a la militancia, inequívoco. El futuro del partido pasa por un congreso abierto, extraordinario y urgente”.

Es decir, que estaría obligado a abrir un proceso idéntico en Galicia para su sucesión como presidente del PPdeG y ya se sabe que el presidente es siempre el candidato. Y las primarias las carga el demonio.