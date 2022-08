El tiempo da una tregua entre la sequía y los incendios con lluvia y menos calor

··· La ola de incendios que asoló Galicia en el último mes viene a demostrar una vez más, según indica el Partido Galego, “que no se toman las medidas adecuadas desde hace más de 35 años no que lleva siendo un problema grave, estructural y de País”. En un comuniccado, la organización denuncia que el abandono y despoblación del rural, de las aldeas, de las parcelas agrarias y forestais “es el resultado de 30 años de políticas nefastas en Galicia, en este caso do PP”, que, añaden, tiene como resultado el aumento de la biomasa de una forma “brutal” en los últimos alos. “Esto, sumado a los intereses en la quema del monte, hacen un cóctel realmente explosivo”, razona el Partido Galego, que no obstante opina que los incendios tienen solución si se aplica un enfoque adecuado, apostando en este caso por “anticiparse al problema antes de que se produzca”.