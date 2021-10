El Tribunal Constitucional da luz verde a la prisión permanente revisable

El Tribunal Constitucional ha aprobado la introducción de la figura de la prisión permanente revisable en el Código Penal tras un intenso debate en un pleno que duró dos días. Así, el Constitucional ha avalado seis años después esta condena impulsada por el Gobierno de Mariano Rajoy al rechazar el recurso del PSOE y el resto de la oposición, que fueron presentados ante el tribunal en 2015.

Fuentes jurídicas informaron a Efe de que el resultado de la votación del Pleno fue de siete votos a favor del recurso –todos del bloque conservador– y tres en contra de estimarlo, del denominado sector progresista.

Se trata de los magistrados Cándido Conde-Pumpido, María Luisa Balaguer y Juan Antonio Xiol, quienes anunciaron que formularán votos particulares contra la sentencia aprobada por la mayoría porque para ellos la prisión permanente supone una “línea roja” al considerarla inconstitucional por definición.

Según las fuentes, la ponencia de la vicepresidenta Encarnación Roca fue respaldada en sus términos sin incluir las modificaciones de los progresistas que abogaban por, al menos, suavizar las condiciones que afectan al carácter revisable de la pena, que también existe en varios países próximos a España como Francia, Alemania e Italia.

De esta forma, se avanzaron los plazos fijados por el Código Penal para revisar el encarcelamiento, que oscilan entre los 25 y los 35 años, pese a que había varias peticiones sobre la mesa para rebajar los mínimos de prisión efectiva hasta los 20 o 15 años.

“La prisión permanente revisable se ha avalado en sus propios términos, no se ha modificado nada” señalaron a Efe las fuentes, que reconocen que son “conscientes del tiempo” que ha pasado desde que en 2015 la oposición en bloque recurriera la prisión permanente diseñada por el Gobierno de Mariano Rajoy y que salió adelante con la mayoría absoluta de los populares.

Fue el PSOE quien impulsó ese recurso, aunque, una vez en la Moncloa y con la posibilidad en su mano de derogarla, los socialistas optaron por esperar a conocer el dictamen del tribunal.

Tanto es así que las fuentes consultadas se remiten a este hecho como explicación para tener “congelado” durante tanto tiempo el recurso de la prisión permanente que Pedro Sánchez se comprometió a derogar en varias ocasiones y que figuraba en su programa electoral.

Son ocho los supuestos para aplicar este castigo, recogidos en el artículo 140 del Código Penal: el asesinato de menor de 16 años o de una persona especialmente vulnerable; el cometido junto a un delito sexual; cuando el asesino pertenece a un grupo criminal; el asesinato múltiple; matar al rey, la reina o al príncipe o princesa de Asturias; matar a un jefe de Estado extranjero; y el genocidio y los crímenes para la humanidad.

Acarrea el cumplimiento íntegro de entre 25 y 35 años, dependiendo del tipo del delito y de si la pena es por uno o varios hechos, tras lo cual se revisará. Si no se cumplen determinados requisitos para la libertad, el preso seguirá en prisión.

Juan Carlos Quer pide al Gobierno no derogar la prisión permanente revisable Juan Carlos Quer, el padre de la joven de 18 años asesinada en agosto de 2016 por ‘El Chicle’, ha hecho un llamamiento al PSOE y a Unidas Podemos, los partidos que conforman el Gobierno de coalición, para que “escuchen” a la ciudadanía y no deroguen la prisión permanente revisable porque “los ciudadanos españoles no quieren”.

En declaraciones a Europa Press, el padre de la joven Diana Quer afirmó que el aval del Constitucional a la constitucionalidad de la pena de prisión permanente revisable es “un paso más que apoya la iniciativa ciudadana al margen de ideologías” y ha destacado que “ocho de cada diez españoles entienden que esta es una ley necesaria”.

“Desde aquí, ganamos todos como sociedad. Gana la libertad de nuestros hijos, gana la libertad de la mujer frente a violadores y asesinos reincidentes, que ya se ha demostrado en muchas ocasiones que vuelven a cometer, cuando salen de prisión, nuevos delitos sobre los inocentes”, declaró.