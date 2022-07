El valor histórico es la clave dentro del juicio por los bienes de Meirás

Las administraciones, Estado, Xunta, Ayuntamiento de Sada y de A Coruña y la Diputación coruñesa, han apelado al “valor histórico” de bienes del pazo de Meirás que reclaman los Franco para rechazar su retirada del mismo. El Estado pidió la “entrega completa”, en alusión a los bienes que fueron objeto de discusión en la vista de cuestiones incidentales propuestas para determinar cuáles forman parte del inmueble. En concreto, defiende que es propietario de 133 elementos. De esos 55 eran objeto de discusión, aunque ya al inicio de la vista los Franco renunciaron a cinco.

La cita judicial finalizará este viernes con la lectura de la conclusiones por los abogados de las partes personadas: el Estado, la Xunta, los ayuntamientos de Sada y A Coruña y la Diputación coruñesa, así como los de los Franco.

Tras escuchar los testigos y peritos aportados, que han reafirmado el valor histórico de estos bienes, los letrados han expuesto sus conclusiones para, en unos casos, rechazar la entrega a los Franco de los bienes objeto de discusión. Entre ellos hay elementos como mesas y bancos de piedra; un sarcófago; estatuas, blasones, un mural, así como pilas bautismales y otros elementos en el interior de una capilla como unos ángeles y un atril.

Se trata de bienes tanto del interior del pazo como del exterior, ubicados en el jardín, y que la familia Franco rechaza que tengan una “vocación de permanencia” como sí alegaron las administraciones para descartar que puedan retirarse, al vincular esos bienes al propio pazo y su “valor histórico y didáctico”, expuso el historiador Manuel Pérez Lorenzo, que declaró como testigo.

También lo refrendaron los peritos de la Xunta y la Administración del Estado, que insistieron en que si salen del pazo se perdería el “significado histórico y arquitectónico”.

A esto aludieron también los letrados de las administraciones. En particular, el del Estado, por los elementos que los Franco reclaman de la capilla, como unos ángeles, ha indicado que “pretenden que se quede solo el suelo, las paredes y el techo”. “Son elementos de culto sustituibles por otros santos”, expuso la letrada de los Franco, quien ha dicho que no pierden su valor por estar en otra ubicación. “Si no no habría museos”, ha apostillado.

El letrado de Sada apeló a los bienes transmitidos en 1938 para plantear que se rechacen las pretensiones de la familia del ditador. “Son bienes adscritos a servicios públicos”, apostilló. Mientras, el de la Xunta aseguró que no se trata de “ver que se puede arrancar o no” y sí de determinar “si esos bienes contribuyen al valor histórico” del pazo.

Además, dijo que cuando los Franco pusieron a la venta el pazo de Meirás incluían los bienes ahora en disputa. “Ya entendían ese carácter de vocación de permanencia”, añadió al ligar su presencia al propio pazo y descartar su traslado.

El historiador Manuel Pérez Lorenzo afirmó como testigo –se le negó poder ir como perito– que algunos elementos del Pazo de Meirás cuya titularidad reclaman los Franco todavía conservan las etiquetas del inventario de Patrimonio Nacional. Existen “muchos elementos más que se adscriben al periodo anterior a 1938 –cuando pasó a manos del dictador– y que se pueden relacionar con Emilia Pardo Bazán”.