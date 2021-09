El verano fue en Galicia “ligeramente frío”: 18.8 grados de media

La temperatura media registrada en los meses de junio, julio y agosto fue en Galicia de 18.8º C, por lo que el período estival se considera “ligeramente frío”. Así se recoge en el informe climatológico de verano de este año 2021 elaborado por Meteogalicia, que estima técnicamente los tres meses citados como época estival.

En los tres meses, apunta el informe, la anomalía en la temperatura media fue de -0.29º C, debido principalmente a los valores registrados en junio y julio, que no pudieron compensar el mes de agosto.

El verano comenzó con una primera quincena anticiclónica en el mes de junio, seguida por una segunda con el acercamiento de algunas borrascas y zonas de are frío, que dejaron temperaturas más bajas del habitual para esta época del año. En el mes de julio, detalla Meteogalicia, la presencia de aire frío en el Atlántico norte impidió que las altas presiones se localizaran al norte de la península Ibérica, dejando temperaturas medias por debajo del esperado, principalmente en Pontevedra y en el sur de A Coruña. Esta situación dejó una temperatura media de 19.0º C, con una anomalía de -0.66º C, resultando un mes frío.

El verano finalizó con un mes de agosto con predominancia de situaciones anticiclónicas, excepto la primera semana del mes, en la que predominaron las borrascas. En cualquiera caso, las jornadas posteriores fueron de sol y calor, pero aun así no fueron suficientes para hacer que las temperaturas medias no se alejaran de la normalidad.

En cuanto a las precipitaciones, el informe estival de Meteogalicia constata que en el conjunto de los meses de junio, julio y agosto, fueron un 20% superiores al período de referencia. El mes más húmedo fue junio, con cuantiosas lluvias —a media fue de 96 L/ m2— y un porcentaje de precipitación de un 102% superior al valor climático normal.

En cuanto a julio, solo se alcanzaron niveles normales de precipitaciones en las provincias de Pontevedra y el sur de A Coruña, mientras que en muchas localidades de la Comunidad apenas se registraron. Así, el segundo mes del verano tuvo una precipitación media de 19 L/ m2. En esa misma línea se mantuvo agosto, ya que las lluvias de los primeros días no fueron suficientes para alcanzar los valores climáticos normales en el conjunto de la comunidad, que estuvieron un 32% por debajo del normal, informa Meteogalicia.

Tanto en las precipitaciones como en las temperaturas, el precedente más frío y más húmedo es el verano del año 2018, con una temperatura media de 19.8º C y un porcentaje de precipitación un 32% superior a la media, apunta el informe.