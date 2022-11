Eliminadas máis de 4.500 pintadas desde a posta en marcha da Oficina Virtual do Grafiti

No que vai de ano, o Concello da Coruña concretou a limpeza de máis 2.400 pintadas ilegais e grafitis non autorizados nos barrios da cidade. É o balance recollido pola Concellería de Medio Ambiente e Sostibilidade, que no 2021 puxo en marcha a Oficina Virtual do Grafiti, un servizo ideado co obxectivo de dispoñer dunha ferramenta áxil e eficaz orientada á detección e control das pintadas vandálicas no termo municipal, con vistas a súa posterior eliminación.

A Oficina Virtual do Grafiti, impulsada polo Gobierno de Inés Rey no contexto do plan especial de reforzo da limpeza que se está a executar nos diversos distritos da Coruña, conta coa colaboración da Patrulla Verde, a empresa concesionaria do servizo de limpeza viaria e a firma Orión Analistas, que traballan de forma conxunta e, a través dunha base de datos actualizada dos grafitis non autorizados existentes na cidade, identifican aos grafiteiros activos e elaboran os informes periciais necesarios para tramitar os expedientes sancionadores correspondentes ás persoas infractoras.

Neste sentido, e entre os meses de xuño de 2021, cando comezou a actividade da Oficina Virtual do Grafiti, e setembro deste ano, o Concello da Coruña eliminou máis de 4.500 pintadas ilegais na cidade, posibilitando a limpeza de fachadas de titularidade non municipal lindeiras con espazos de uso público. Esta tarefa que se realiza, de forma lineal e continuada distrito a distrito, comezou o verán do ano pasado na contorna da Cidade Vella e Monte Alto, extendéndose posteriormente aos demais barrios da cidade.

A alcaldesa da Coruña, Inés Rey, subliñou o compromiso do Goberno municipal “para garantir os coidados dos espazos públicos que, en definitiva, son espazos de convivencia e lecer para a cidadanía”. A rexedora apuntou a que “o plan do Goberno municipal para facer da Coruña unha cidade máis humana e amable para as persoas implica a moitas áreas e servizos do Concello, desde Infraestruturas a Medio Ambiente, pero tamén á propia cidadanía e ás asociacións veciñais. Falamos dun traballo transversal e que, en certa forma, implica a todos e a cada un de nós, pola capacidade de observación que temos coa nosa contorna”.

Rey apuntou precisamente á interrelación e colaboración co tecido asociativo veciñal como unha das claves que vertebran a nova Oficina Municipal do Grafiti, ao ser unha canle fundamental para a recepción de avisos e denuncias no caso de detectarse pintadas ilegais.

A recepción

das denuncias

En paralelo á limpeza das pintadas, o persoal municipal leva a cabo un seguimento do distrito en cuestión para evitar a aparición de novos grafitis ilegais e, neste caso, eliminalos. Para isto, a Oficina Virtual do Grafiti dispón de catro canles de comunicación, orientados á recepción de información: a veciñal, segundo a cal a cidadanía pode avisar, a través do teléfono 010 e un formulario dispoñible na web da Oficina Virtual do Grafiti, da aparición de novas pintadas en zonas limpas; a empresa de limpeza viaria, que percorre a diario as rúas da cidade; a empresa de contenerización; e, ademais, o equipo de profesionais da Policía Local da Coruña.

A concelleira de Medio Ambiente e Sostibilidade na Coruña, Esther Fontán, detallou máis polo miúdo este proceso de seguimento nas áreas onde xa se executaron, con anterioridade, traballos de limpeza de pintadas. Fíxoo poñendo como exemplo o caso do barrio da Sagrada Familia. No contexto das obras para a renovación integral da praza lindeira á parroquia de San Rosendo, Medio Ambiente “levou a cabo traballos para a limpeza de grafitis localizados na propia praza e a súa contorna, o que supuxo a segunda intervención para o borrado de grafitis no distrito desde que se puxo en marcha o plan especial de reforzo da limpeza na cidade”.

Como se xestionan

as incidencias

No momento que se detecta unha nova pintada vandálica nunha zona limpa, actívase un protocolo que comeza coa intervención inicial da Policia Local, para a realización dun informe-denuncia dos feitos. Posteriormente, a empresa de limpeza viaria acude a eliminar a pintada no menor tempo posible. O habitual, a este respecto, é que o tempo medio de resposta sexa de 48 horas.

Por outra banda, e se a pintada se rexistra en colectores ou papeleiras, sería a empresa concesionaria do servizo de contenerización a que tería a responsabilidade de suprimila, sendo similar o tempo de resposta.

A aposta polas artes urbanas de carácter “embelecedor” para a cidade

A alcaldesa da Coruña recordou, ademais, que “as artes urbanas e os grafitis poden contribuír ao embelecemento das urbes, vestíndoas de cores con historias asociadas ás súas lendas, identidade e patrimonio, convertendo á cidade nun museo ao aire libre”

Durante este ano, o Concello da Coruña promoveu a execución dun mural urbano na contorna de As Lagoas, no Paseo Marítimo, e obra do artista lucense Diego As, premiado no 2021 como o autor do mellor mural do mundo pola súa homenaxe a Xulio César ao pé da muralla de Lugo.

A temática deste mural, rematado a mediados do pasado verán, xira en torno ao mar e a súa mitoloxía, coa presenza, por exemplo, dun deus da mitoloxía romana, pero orixinario da grega, Neptuno.

Ademais, o Concello colabora coa Escola de Arte Superior de Deseño Pablo Picasso para que alumnas e alumnos da escola de artes leven a cabo as súas prácticas curriculares, unha iniciativa que deu os seus froitos cun mural levado a cabo nas instalacións do CEIP San Pedro de Visma no mes de xuño. Non foi o único onde se acometeron intervencións deste tipo. Este mesmo ano, a artista coruñesa Iria Fafián presentou no CEIP Zalaeta un novo mural inspirado en temática mariña e relacionado cos faros, ideado para embelecer o patio do centro educativo.