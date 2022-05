Emenda do BNG para evitar o fin da participación cidadá nas autorizacións de novos parques eólicos

Enerxía. O deputado do BNG no Congreso, Néstor Rego, mantivo en Santiago unha xuntanza con representantes de distintos colectivos e asociacións de protección do medio ambiente así como de plataformas comarcais de defensa colectiva ante a agresión da implantación sen control e planificación de parques eólicos na Galicia. Rego trasladou o seu compromiso con esta cuestión e anuncia a presentación de emendas na tramitación como proxecto de lei do Real decreto para eliminar os artigos 6 e 7 que pretenden prescindir dos trámites de alegación e participación cidadá, e que ademais presentará outra emendas para sentar as bases dun procedemento de implantación racional e que respecte a poboación, as terras agrarias e o medio natural e o patrimonio cultural.

A finais do mes de marzo o Goberno do Estado aprobou un Real Decreto que principalmente contiña algunhas medidas dirixidas a intentar paliar a subida dos prezos pero que agochaba dous artigos que eliminaban a posibilidade de participación pública nas autorizacións de parques eólicos de ata 75 MW e que permite prescindir da Declaración de Impacto Ambiental. “No momento da súa convalidación, o BNG logrou presionar o Goberno que se viu forzado a aceptar a súa tramitación como proxecto de lei e, por tanto, a posibilidade de modificar ou eliminar os devanditos” puntualiza Rego.

Ademais da supresión dos artigos, o BNG partillou a súa vontade de presentar emendas ao texto que promova a revisión completa do actual modelo de implantación eólica e sente unhas bases realmente sustentábeis e respectuosas co medio e a poboación. "En todo caso é preciso garantir que se faga unha Declaración de Impacto Ambiental dos proxectos sempre, para asegurar o cumprimento das garantías ambientais, e ademais debe respectarse o dereito das e dos cidadáns a presentar alegacións".