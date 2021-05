Emotivo décimo aniversario del Hospital Lucus Augusti

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, hizo una firme defensa de la sanidad pública gallega en la celebración de los 10 años del Hospital Lucus Augusti de Lugo. Feijóo felicitó al personal y a los directivos de un centro que “supón un antes e un despois na sanidade pública de Lugo”, en “un día emotivo”.

En su intervención, el mandatario autonómico apeló a los 40 años de Estatuto de Galicia, “un contrato colectivo que os galegos nos dimos e que seguimos tratando de cumprir”. Feijóo se refirió a “un pacto pola prosperidade de Galicia”, que “é mellor tras estos corenta anos”. “Non hai un só indicador, un parámetro que non sexa a historia dun éxito”, remarcó sobre los progresos de estas décadas.

En este sentido, se refirió a la sanidad. “Un dos factores diferenciais dun pobo é a súa aposta pola sanidade. Dende 1981 os datos sanitarios son elocuentes. Empezamos con 14 hospitais e agora hai 28. Pasamos de 55 a 400 centros de saúde. Hai un 245% máis de persoal sanitario traballando e un 131% de médicos colexiados traballando no Sergas”, ahondó.

El presidente afirmó que “estamos ante un antes e un despois”, y puso en valor la labor de los profesionales de la sanidad. “Sin médicos especialistas, sin un sistema MIR, sin seleccionar aos mellores, non sería posible. Sen una enfermaría cada vez máis útil e con máis responsabilidade, non sería posible chegar aos niveis de excelencia”. El dirigente gallegó añadió que “en sanidade o éxito foi moi alto” y que “é un dos territorios coa mellor sanidade pública”.

Feijóo destacó que el Hula es uno de los hospitales referentes de España. “Fixemos as cousas co mellor sentido dentro das nosas capacidades, incluso adicando diñeiro que podería ser para outras infraestruturas, máis rentables a nivel electoral, pero, en ningún caso, máis rentables dende o punto de vista social”, aseveró.

Recordó que no ha sido un proceso fácil, toda vez que el hospital empezó a funcionar en 2011, en plena crisis, cuando España se debatía entre el rescate económico o unas agresivas políticas de recortes. “Pese a abrir en crise, este hospital foi un éxito total, sen precedentes na sanidade pública galega e lucense”. Y detalló que hubo que hacer importantes sacrificios para poder equiparlo con los materiales necesarios por valor de 40 millones de euros, para cumplir con el compromiso con la ciudad de Lugo.

Feijóo abogó por seguir trabajando en un hospital que ha sido importante en la gestión de la pandemia: “A pandemia no antigo hospital sería un exercicio de política ficción, non seríamos capaces”, declaró, para añadir que “o hospital xa superou a proba de estrés cunha nota sobresaínte”. En este sentido, recordó además que cuando hubo saturación en otros centros, trasladaron a pacientes Covid al Hospital Lucus Augusti. “Se salvaron miles de vidas”, aseguró.

Pero, pese a todo el camino avanzado, Feijóo afirmó que hay mucho por hacer: “Seguiremos con melloras en Lugo”. Y es que, según él, “a sanidade consiste en non conformarse, non dar unha vida por perdida”. O en caso de que no sea posible, “alongala con calidade”.

Para seguir haciendo crecer a “un dos mellores hospitais de España”, se reforzará con un sistema de domografía para mejorar el diagnóstico por imagen de tumores y enfermedades degenerativas.

La alcaldesa de Lugo, Lara Méndez, también presente en el acto, destacó que se había vivido un año muy complejo, en el que fue esencial la labor de los profesionales del hospital. Un esfuerzo por el que Méndez trasladó “infinitas gracias” a todo el personal, tanto sanitarios como no sanitarios.