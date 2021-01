Empleados de Endesa y Gamesa piden a los gobiernos que hagan "los deberes"

Dos centenares de empleados de la central térmica de Endesa en As Pontes y de Siemens Gamesa en As Somozas han protagonizado este viernes una manifestación en A Coruña para exigir a la Xunta y al Gobierno que hagan "los deberes" y "reviertan" los anuncios de cierre de ambas empresas.

Los asistentes a la movilización, convocada por CIG, UGT y CCOO tras conocerse el cierre de Endesa, han demandado una "transición justa" y han coreado consignas como "Cierres no. Energía solución" o "Sin industria no hay futuro".

La protesta, que ha contado con el apoyo de los trabajadores de Alu Ibérica A Coruña y del presidente de la Diputación de A Coruña y alcalde de As Pontes, Valentín González Formoso, ha comenzado a las 11.00 horas con una concentración frente a la Delegación del Gobierno en Galicia y ha continuado con una marcha hasta la Subdelegación del Gobierno en A Coruña, donde han sido recibidos por la subdelegada, Pilar López-Riobóo.

El secretario general de CCOO industria de Galicia, Víctor Ledo, ha apuntado en declaraciones a la prensa que el origen del problema es "la no transición energética justa", porque si "no es justa, no es transición".

"Tenemos que exigir a las dos administraciones que reviertan estas decisiones y no se consienta el cierre de As Somozas, con 215 trabajadores, y este cierre trasnochado de As Pontes", ha aseverado.

También ha lamentado que el delegado del Gobierno, Javier Losada, no los haya recibido y ha asegurado que si llevan a cabo la "misma estrategia" en el conflicto de Gamesa que la que se realizó con Alcoa San Cibrao, consistente en "ir todos juntos", serán capaces de "doblarle el pulso" a la entidad.

Por su parte, el secretario general de la federación de industria de la CIG, Xoán Xosé Bouzas, ha dicho desconocer los proyectos de la Xunta y del Gobierno para "la salida que se le va a dar a la transición energética en As Pontes" y ha exigido que se pongan "encima de la mesa" pues "quedan menos de cien días" para enviarlos a Europa.

"No podemos permitir una vez más que se pierdan más puestos de trabajo", ha sostenido Bouzas, que ha aseverado que "el desierto industrial que está quedando en Galicia es terrible". "Tenemos que prohibir el desmantelamiento", ha añadido.

Además, ha lamentado el "desinterés" del Gobierno y de la Xunta de Galicia en convocar la Mesa de Transición para As Pontes, pues la pidieron el 5 de enero y finalmente les comunicaron que será el martes 2 de febrero.

Mientras, el secretario general de FICA-UGT Galicia, Javier Carreiro, ha denunciado que "la situación en la comarca de Ferrol es algo anómalo" y ha instado a no permitir esta "destrucción masiva de empleo".

Asimismo, ha demandado de las Administraciones central y autonómica "implicación" para que se mantengan las plantas en la Comunidad gallega.

El cierre de Endesa, tras una sucesión de anuncios fatales para la industria y el empleo de la comarca de Ferrolterra, ha derivado en la convocatoria sindical de una huelga general el próximo 25 de febrero para alertar de esta crisis industrial, que ha recibido el respaldo político y empresarial.

