Empleo e industria, asuntos prioritarios para Caballero y UGT

Dentro de la apretada agenda que maneja el secretario general del PSdeG, Gonzalo Caballero, hubo un hueco para una nueva reunión con José Antonio Gómez, máximo responsable de UGT Galicia. Un encuentro en el que ambos coincidieron en señalar como prioridades la crisis industrial y el mercado laboral.

Caballero señaló que en este “curso da reactivación” se deben abordar las políticas necesarias para no salir de la crisis “con máis desigualdade e falta de cohesión social” y alertó de que “hai un risco enorme de exclusión”.

Apuntó que la recuperación no será posible si no se genera “emprego de calidade”, y subrayó que la economía gallega “ten un déficit” para crear puestos de trabajo estables, “incluso cando hai crecemento”. En este sentido, reclamó a la Xunta que “priorice a creación de emprego de calidade, pasando da temporalidade e da parcialiade a postos de traballo dignos”, e instó a aprovechar la oportunidad de los Next Generation.

También resaltó la importancia de contar con un Estado de Bienestar sólido, y censuró “a falla de compromiso” de la Xunta, especialmente en materia sanitaria y educativa.

En cuanto a las crisis industriales, recordó que el Gobierno gallego “ten competencias”, pero que “non fai xestión, non busca investimentos e carece de estratexia”. Reiteró que se debe apostar por “un modelo para a transición ecolóxica e dixital, polo I+D+i e a modernización da economía”. “Feijóo é un escapista das súas responsabilidades. Non asume as competencias que ten e bota balóns fora”, añadió.

Caballero reivindicó la conexión del PSdeG con UGT al decir que “desta crise hai que saír pola esquerda”.

José Antonio Gómez, por su parte, manifestó su preocupación “pola dependencia de Galicia do sector servizos”, que se ha visto reflejada en los últimos datos del paro.

Por eso, afirmó que “é necesario seguir con políticas de inversión pública que desenvolvan o tecido industrial, que ten que ser motor da economía”, y reclamó “maior transparencia e colaboración” para conocer qué proyectos van a ser los destinatarios de los fondos europeos.

En cuanto a la situación que atraviesa la industria en Galicia, alertó de que “perigan máis de 15.000 postos de traballo”. Por eso hizo una llamada a ambos gobiernos con responsabilidades para que tomen medidas y puedan encontrar soluciones a situaciones como Alcoa y Ence.

En opinión del secretario general de UGT Galicia tiene que haber un “cambio de paradigma”, y ser cuidadosos para “non cometer os mesmos erros”. Así, reivindicó la necesidad de “políticas de cohesión social e de desenvolvemento industrial e, para iso, é imprescindible un pacto pola enerxía”.

También reclamó un refuerzo de los servicios públicos, con especial atención a la sanidad y a la Primaria, con una mayor financiación en los Presupuestos en los que trabaja la Xunta. En palabras de Gómez, hay “necesidade de reforzar eses servizos sociais”.