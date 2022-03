Empresarios gallegos de gasolineras venden a pérdidas desde hace 10 días

Si los conductores sufren al ver el litro de gasolina o gasóleo rozando los 2 euros, los empresarios de las estaciones de servicio están “desesperados” porque ven peligrar sus negocios. Por ello el presidente de Fegaes (Federación Gallega de Estaciones de Servicio), Julio Lopez, ha convocado a los empresarios de toda Galicia a una reunión urgente para esta tarde en Santiago de Compostela, que también podrá ser seguida de forma telemática, para analizar la situación y, eventualmente, tomar medidas que limiten el impacto en sus negocios. Muchos de ellos se ven obligados a bajar sus márgenes a cero, otros a la mitad, porque si marcan los precios con los márgenes habituales directamente no venden. Los empresarios han entrado esta semana en una espiral en la que no son capaces de recaudar lo suficiente para comprar el carburante al precio del día siguiente. Fara Pérez Bellido, presidenta de la Asociación de Estaciones de Servicio de Ourense lo explica de forma contundente, “Estamos vendiendo con un margen mínimo y con muchos costes: El dinero que generas con las ventas que has comprado el lunes no te da para pagar el siguiente pedido con la tendencia de precios”. “Llevo la peor semana de mi vida, he vendido a pérdida, por debajo de precio de coste. Mi precio de compra hoy es 1,936 y estoy vendiendo a 1,899 es decir 40 céntimos por debajo del precio real”, afirma Avelino Couselo, vicepresidente de la Asociación de Estaciones de Servicio de Pontevedra.

En Lugo llevan 10 días vendiendo a perdidas, tanto los abanderados como los libres. También afirman que existen gasolineras desatendidas que están vendiendo gasolina 15 céntimos por debajo del precio de coste. Por su parte el presidente de FEGAES, Julio López afirma que los empresarios, gallegos están soportando una subida de los precios de compra de los combustibles superior a los 40 centimos. “No somos capaces de trasladar esta subida a nuestros clientes por lo tanto estamos vendiendo sin margen comercial desde el viernes pasado”.

En la misma línea se pronuncia el presidente de la Asociación de Estaciones de Servicio de Pontevedra, Benigno Redondo, también representante gallego en la junta directiva de la Confederación de Estaciones de Servicio de España, (CEES), reconoce que los márgenes de beneficios están al límite porque han debido asumir prácticamente toda la subida. Existen, señala Redondo, unas diferencias de tarifas enormes debido a la fluctuación diaria de los precios. De hecho, se da el caso en Galicia que ayer la gasolinera más cara era una estación desatendida. Redondo afirma que no sabe cuanto tiempo más se podrá aguantar esta situación. Recalca que han solicitado al Gobierno de España una rebaja temporal del IVA, pero de momento esta demanda no ha tenido éxito.