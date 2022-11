En Galicia as precipitacións poderían diminuir nun 10%

O que se está a vivir no país xa son as consecuencias do cambio climático. Comparado co período 1960-1990, as temperaturas máximas incrementáronse en 0,75º e as mínimas en 0,73ºC, os días de calor multiplicáronse por 11 con respecto hai 20 anos, e concretamente en Galicia, de aumentar en 3 graos a temperatura, as precipitacións poderían reducirse nun 10 por cento.

Estas son algunhas das conclusións que se acadaron no derradeiro Congreso Internacional da Asociación Española de Climatoloxía, celebrado o mes de outubro na Universidade de Santiago de Compostela e que acaban de ver a luz. “Xa vivimos nos efectos do cambio climático e os modelos indícannos que a situación vai empeorar nas próximas décadas”, alertaron os investigadores Dominic Royé e Alberto Martí Ezpeleta, que fixeron un chamamento a “tomar con urxencia medidas de mitigación” que axuden a non exceder os 1,5º/2º acordados no cumio de París en referencia ao quecemento global, “pois os efectos serían catastróficos para a saúde, a economía e os sistemas naturais”.

Parte desa previsión a medio prazo constata o que xa sufrimos neste verán: aumento das temperaturas, maior presencia das vagas de calor e tamén dos períodos de seca. Tal e como se puxo de manifesto nas conclusións do foro, en 2022 España rexistrou 19 días de vagas de calor. “No período 1970-2000 a media en España era de 1,7 días. Os días de calor este verán multiplicáronse por 11 con respecto a hai 20 anos”, reflicte un dos estudos presentados no congreso.

Maior risco de incendios. O incremento de días con perigo alto e extremo de incendios en Galicia sería de 5 a 10 cun incremento de temperatura de 1,5º; de 10 a 20 días, cun ascenso térmico de 2º; e máis de 20 días, cun incremento de 3º. Neste senso, as áreas do interior de Lugo e Ourense poderían ser máis susceptibles a estes cambios.

Tamén se prevé un incremento da intensidade e persistencia dos episodios de seca na Península Ibérica para un futuro de medio prazo, e de feito, tal e como sinalan os investigadores, “toda a Unión Europea sufriu unha situación de risco de seca severo ou extremo sen precedentes a nivel europeo”, á vez de ser un ano “dos peores en superficie queimada da historia” do continente.

No tocante ás precipitacións, comparado co período 1981-2010, cun incremento de 3º C, en Galicia poderían chegar a diminuír ata un 10%, e no sur de España, ata un 15%.Tamén se observa unha tendencia decrecente do número de días con espesores de neve igual ou inferiores a 20 centímetros nas estacións entre 1600 e 1900 metros, no Pirineo central, o que implica efectos adversos para as reservas de auga e para os deportes de inverno.

EstRés térmico. Asemade, as conclusión do congreso constatan a vulnerabilidade dos centros urbanos ante estas fluctuacións de temperatura debido ao fenómeno da illa de calor: diferenza de temperatura entre o centro urbano e a periferia.

Esta variación, común a todas as cidades, grandes e pequenas, supón un maior risco para a saúde das persoas que viven nestes espazos en comparación a aquelas que o fan na periferia e, sobre todo, en áreas rurais. A intensificación de episodios de calor e estrés térmico no centro das cidades fai necesarias, tal e como se reivindicou no marco do congreso, medidas de mitigación.

“Entre outras”, aseguran, “poderían incluírse a reforestación urbana —o que favorecería o descenso da temperatura, mellor calidade do aire e captura de CO2—, a utilización de materiais que reflictan unha maior porcentaxe de enerxía solar, ou as azoteas verdes, que diminúan considerablemente a temperatura a través da evapotranspiración”.

Asemade, o congreso serviu tamén para reivindicar a necesidade de seguir mellorando os sistemas de alerta á poboación na xestión do risco de desastres, de adaptar os cultivos ás novas condicións, así coma para salientar a importancia do Pacto Mundial dos Alcaldes polo Clima e a Enerxía de 2008.