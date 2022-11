En Galicia hay 64 municipios con más vacas que habitantes

Es habitual ir de viaje con el coche por la comunidad gallega y encontrarse cada cierto tiempo con grupos de vacas que pastan a sus anchas en extensas fincas. La carne de vaca gallega es de las más cotizadas del mundo y, por ello, no es de extrañar que haya explotaciones por doquier en casi cada rincón de Galicia. De hecho, más de medio millón de ejemplares conviven en nuestro territorio con los 2,7 millones de habitantes que lo pueblan –podríamos decir que hay una vaca por cada cinco gallegos–.

Con todo, hay ciertos ayuntamientos más propensos, ya sea por tradición familiar o por características favorables para la cría, que concentran mucho de este ganado. En concreto, son la friolera de 64 los municipios gallegos que tienen en su censo más vacas que personas (el 20,45 % de los 313 ayuntamientos). El que se lleva la palma es el de Muras (Lugo), donde hay cinco vacas por cada habitante –son solo 642 vecinos y tienen 3.285 vacas–.

Aunque tampoco se quedan atrás, tocando a cuatro vacas por persona, ayuntamientos como Montederramo (Ourense) –711 vecinos y 3.211 vacas–; Pol (Lugo) –1.609 vecinos y 6.607 vacas–; Paradela (Lugo) –1.779 vecinos y 7.255 vacas–; Frades (A Coruña) –2.339 vecinos y 9.428 vacas–; y A Pastoriza (Lugo) –3.002 vecinos y 14.856 vacas–. Como puede observarse, todos ellos son zonas eminentemente rurales y con escasos pobladores. Asimismo, los ayuntamientos con tres vacas por cada persona serían: Mazaricos, Guntín, Mesía, Rodeiro, Portomarín, O Páramo, Dozón y Triacastela.

Con dos vacas que tocarían a cada vecino en caso de un reparto equitativo del ganado bovino estarían Toques, Castro de Rei, Friol, Palas de Rei, Trazo, Taboada, Castroverde, Láncara, Vilasantar, Abadín, Carballeda, Monfero, Aranga, Xermade, Sobrado, Cervantes, Samos, Baleira y Chandrexa de Queixa.Y con una por vecino se quedarían en estos momentos San Xoán de Río, A Veiga, Pedrafita do Cebreiro, Ourol, As Nogais, Navia de Suarna, Riotorto, Irixoa, O Incio, Santiso, Meira, Antas de Ulla, Boimorto, O Valadouro, Agolada, As Somozas, A Capela, Baralla, Dumbría, Tordoia, A Fonsagrada, O Corgo, Touro, Monterroso, O Saviñao, Curtis, Cospeito, Guitiriz, Arzúa, Santa Comba y Castro Caldelas. Todos ellos suman 64.

LAS EXCEPCIONES: A ARNOIA, BEADE, PONTEDEVA, RUBIÁ, RIBADAVIA Y A ILLA DE AROUSA. Por el contrario, hay municipios (pocos, solo son seis, pero los hay) que no tienen en su territorio ningún ejemplar de este animal. Y aunque pudiese pensarse que estas serían las ciudades, sería una hipótesis errónea, ya que en realidad hay mucha variedad, y entre ellos hay ayuntamientos del interior de la provincia de Ourense como A Arnoia, Beade, Pontedeva, Rubiá y Ribadavia; pero en el otro extremo también estaría el ayuntamiento pontevedrés de A Illa de Arousa. Solo dos de ellos, Pontedeva y A Illa, rozarían los 5.000 habitantes, habiendo muchos que se quedan en el entorno de los mil y otros que ni llegan a los quinientos.

Y si hablamos de las siete grandes ciudades gallegas como tal, hay ciertas sorpresas que destacar. Por un lado, que todas ellas tienen vacas, aunque escasamente y, por otro, que quizá el reparto no sea el esperado. En concreto, cabe resaltar algo que no coge a nadie por sorpresa: es la ciudad de Lugo la que cuenta con más vacas por habitante entre las siete: tiene 9.631 vacas y 98.276 habitantes (una media de 0,098 vacas por habitante).

El segundo puesto no lo ocupa Ourense, como podría suponerse, sino Santiago de Compostela, que tiene 2.725 vacas en un territorio que cuentan con 97.260 pobladores (0,02802 vacas por habitante). El tercer puesto sería para Ferrol, con 271 vacas y 66.065 habitantes (0,00410); el cuarto para Pontevedra, con solo 63 vacas y 83.029 habitantes (0,00076).

Ourense, como puede observarse, sigue estando muy abajo en la lista. De hecho, el quinto lugar lo ocupa Vigo –la ciudad olívica tiene más vacas por habitante que Ourense–, con 61 vacas y 295.364 habitantes (0,00021). Habría que bajar hasta el sexto lugar para encontrarse, en ese caso sí, con la ciudad de Ourense, que solo tiene censadas 14 vacas, frente a 105.233 habitantes (0,00013), una auténtica sorpresa. Y ya el último lugar sería para A Coruña, con 18 vacas y 245.711 pobladores (0,00007).

Fijándonos solo en los municipios que, independientemente de su población, tienen mayor número de ganado bovino, cabría resaltar a siete que superan las 10.000 cabezas. Sería Lalín (Pontevedra) el que encabezaría la lista como el ayuntamiento con más vacas de toda Galicia, con un total de 14.974 (para 20.218 habitantes). Seguirían A Pastoriza (Lugo), con 14.856; Mazaricos (A Coruña), con 12.992; Castro de Rei (Lugo), con 11.434; Sarria (Lugo), con 11.959; Santa Comba (A Coruña), con 10.653; y Vilalba (Lugo), con 10.182. Señalar que todos ellos son municipios de más de 3.000 vecinos.

ALGO HABITUAL: TENER DE 5.000 RESES HACIA ARRIBA. Asimismo, hay un total de 113 ayuntamientos gallegos que tienen más de mil vacas en sus tierras. Teniendo en cuenta que Galicia tiene 313 municipios, solo 200 no llegan a las mil vacas. De hecho, por si este dato no fuese suficientemente ilustrativo, lo cierto es que también 32 de esos 113 municipios superan las 5.000 cabezas de ganado bovino.

La lista es la siguiente: Trazo (7.207 vacas en total), Tordoia (6.111), Sarria (11.959), Rodeiro (8.784), Chantada (7.696), Cospeito (8.790), Curtis (5.961), Taboada (6.235), Silleda (7.502), Santa Comba (10.653), Pol (6.607), Palas de Rei (7.096), Frades (9.428), Friol (9.880), Guitiriz (9.091), Guntín (8.237), Lalín (14.974), Láncara (7.401), Lugo (9.631), Mazaricos (12.992), Mesía (7.746), Vilalba (10.182), Paradela (7.255), O Corgo (5.003), O Saviñao (5.678), Castro de Rei (11.434), Castroverde (6.692), A Fonsagrada (5.898), A Pastoriza (14.856) y Arzúa (9.029 vacas en total).