“En la abogacía no hay suspensiones de los juicios por maternidad o embarazo”

El pasado 15 de octubre, Pilar López-Guerrero Vázquez, Decana del Ilustre Colexio da Avogacía de Ourense, tomó posesión como Presidenta del Consello da Avogacía Galega en un acto que contó con la participación de los Decanos y Decanas de los siete Colexios gallegos. Tras varios días en su nuevo cargo, desde EL CORREO GALLEGO conversamos con ella sobre sus objetivos. Entre formación e igualdad.

¿Cuáles son sus prioridades en el camino que acaba de emprender?

La primera es seguir con lo que ahora estamos en marcha, que es la negociación con la Xunta de Galicia del baremo del turno de oficio y de la mediación. Y la segunda es continuar ofreciendo la formación que viene dando el Consello: formación en materias propias de turno (violencia de género, extranjería, etc). Ofrecemos una formación que es especializada y de alta calidad.

¿Alguna actuación o curso novedoso que vayan a llevar a cabo?

Se volverá a poner en marcha el curso de mediación, muy solicitado por los colegiados y las colegiadas. También tenemos varios en preparación: entre ellos un curso de menores. En funcionamiento debe estar también el de compliance penal.

Desde hace tres años forma parte tanto de la Comisión de Igualdad como de la Subcomisión de Violencia de Género del Consejo General de la Abogacía Española. Tras todo este tiempo en las mismas... ¿Cuáles son las conclusiones y los avances?

La Comisión de Igualdad era una necesidad porque la igualdad es una preocupación transversal en todo lo que hacemos en la abogacía. Lógicamente, dentro de ella, la violencia de género preocupa muchísimo, pero en todos los temas relacionados con la actuación de igualdad y este campo hemos trabajado mucho.

Estamos avanzando mucho. Con el Ministerio, ya te hablo de Madrid, respecto de las normas de conciliación de la vida familiar y profesional de la abogacía, se está trabajando en una reforma para que se pueda hacer real el derecho a la conciliación de las abogadas... Y de los abogados también. En la abogacía (en el caso de las mujeres) no tenemos suspensiones de juicios por maternidad, ni por embarazo de riesgo...

¿Para cuando ese gran paso?

No sé... ¡Ya estamos tardando!

¿Continúa faltando perspectiva de género en el ámbito judicial?

Sí, sigue faltando todavía. Es cierto que se está impulsando mucho la formación y la educación, que es la primera pata. En la abogacía estamos haciendo un esfuerzo importante y en judicatura también, pero hay que esforzarse en todos los ámbitos para poder contar con esa formación especializada y dar una visión transversal de igualdad en todos los campos del derecho.

¿Ayudan en esta línea los cursos? ¿Han aprendido los letrados sobre la violencia de género? ¿Cuántos los han hecho ya aproximadamente?

Los cursos están muy bien. Han aprendido y deben aprender. La violencia de género requiere una formación especializada que se da tanto desde los siete colegios, cada uno con su plan de formación (inicial para acceder al turno, y continua, de reciclaje, todos los años, con temas que van surgiendo), como la que da el Consello, que es un curso que está abierto de forma permanente. Ya han pasado más de 900 abogados y abogadas. Y claro que se nota.

En un mundo en el que la mayoría de los altos cargos siguen siendo hombres, usted ha logrado ponerse al frente de un órgano tan importante como este. Imagino que, tras varias décadas, mucho esfuerzo, trabajo y pasión... ¿Se ha encontrado en esos años con dificultades para llegar a donde está hoy?

En la presidencia no porque llevo dos días (dice entre risas), pero sí que me he encontrado con dificultades como todas las mujeres, o casi todas, en el ejercicio de la abogacía. Entre ellas de conciliación, porque es una profesión muy exigente que requiere muchas horas, o de dedicación: no todo el mundo está en condiciones de tener ese tiempo para hacerlas. De hecho, de los 83 colegios en el Estado español, decanas creo que somos 15, lo que relata que efectivamente supone un esfuerzo mucho mayor a las mujeres quitar ese tiempo para romper este techo de cristal y acceder a puestos de responsabilidad. Claro que sí.

¿Cuantas más mujeres lleguen a lo alto será más fácil combatir esa desigualdad que aún se mantiene?

Supongo que sí. Será un reflejo de que se va avanzando en igualdad. En el cono piramidal de la abogacía, ya no digo la gallega, la española, la mayoría de profesionales menores de 45 años son mujeres. Igual que el cono hacia arriba se invierte y hay más hombres, la mayor parte de las que acceden son mujeres, con lo cual cada vez se irán incorporando más y las tendremos que ver en más puestos de responsabilidad.

En su caso, todo dio comienzo en 1989: año que empezó a ejercer su profesión tras estudiar la licenciatura de Derecho aquí, en la Universidade de Santiago. ¿Cuando decidió que quería dedicarse al mundo de la abogacía? ¿Por qué?

Supongo que una vez decidida a estudiar derecho. A mi modo de ver, el campo de la abogacía es donde tienes más libertad de pensamiento y de acción. Me parecía el campo más bonito. Me gustó la profesión, me gustó su ejercicio y ahí continué.

¿Qué le diría a las chicas que, como usted antaño, sueñan con ejercer la profesión que desempeña?

La abogacía es una profesión liberal con una carrera de largo recorrido. Les diría que la asumieran con alegría y que fueran sin miedo a la hora de trabajar. No solo hay que irse a un despacho consolidado de un socio director, el campo del derecho es muy grande y hay que avanzar, abrir nuestros propios despachos y trabajar como socias fundadoras... Que no tengan miedo. Al final la vida siempre da muchas circunstancias para, si no nos gusta, cambiar. Así que por lo menos intentarlo.

Somos lo que defendemos... ¿Qué le inspira esa frase?

Resume mucho el intentar actuar con la coherencia con la que uno tiene un pensamiento. Intentar que tu actuación vaya en ese sentido.