En los últimos diez años solo cuatro ex altos cargos gallegos cobraron la ‘paga’ que reclamó Pablo Iglesias

En la última década apenas 66 ex altos cargos de los diferentes gobiernos de España pidieron y les fueron concedidas las indemnizaciones por cese que les correspondían como recoge la ley de presupuestos generales del estado de 1981 (art. 10, número 5, norma primera) que modifica una anterior en la que se fijaba que esa compensación tenía carácter vitalicio.

Con la legislación vigente a los ex responsables públicos les corresponde una paga mensual bruta del 80 % de su sueldo por un periodo igual a la duración de su mandato y hasta un máximo de dos años. Es la indemnización que pidió el exvicepresidente segundo, Pablo Iglesias.

De esos 66 ex altos cargos solo cuatro son gallegos o están vinculados a Galicia, como es el caso de la exsecretaria de Estado de Comunicación con Mariano Rajoy, Carmen Martínez Castro. Los otros tres son José Ramón Lete Lasa, Julio Costas Comesaña y Manuel G. Varela Flores, según consta en el Portal de Transparencia de la Administración General del Estado.

Esta década incluye a ex altos cargos del último Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, que cesó el 22 de diciembre de 2011; los ejecutivos de Mariano Rajoy y, como el propio Iglesias, miembros del Gobierno de coalición liderado por Pedro Sánchez.

Entre esas seis decenas de ex altos cargos que pidieron la indemnización (es obligatorio reclamarla para percibirla) no aparece ningún exvicepresidente pero hay hasta siete exministros: José Guirao y Carmen Montón, que lo fueron efímeros en Cultura y Sanidad con Sánchez, e Íñigo de la Serna (Fomento), Luis de Guindos (Economía), Pedro Morenés (Defensa), José Manuel Soria (Industria) y José Ignacio Wert (Educación).

En lo que se refiere a los ex altos cargos gallegos, hay que reseñar que tanto Carmen Martínez Castro como José Ramón Lete Lasa fueron cesados en junio de 2018, empezaron a cobrar el 1 de julio y lo hicieron hasta el 6 de enero de 2020, en el caso de la primera, y el 12 de diciembre de 2018 (cuando se convirtió en secretario xeral para o Deporte de la Xunta), el segundo.

Lete percibió un total de 35.366,38 euros a razón de 6.549,33 mensuales. A Carmen Martínez Castro le corresponderían 6.601,98 cada nómina pero en el Portal de Transparencia no figura la cifra total. Se da la circunstancia de que en los casos de la expresidenta, María Elvira Rodríguez, y la exvicepresidenta, Lourdes Centeno, de la CNMV, no aparece la cantidad mensual pero sí el total, lo que desde el Portal lo achacan a un error, tras una consulta de Newtral.

Julio Costas Comesaña fue consejero de la Comisión Nacional de la Competencia y cesó el 8 de octubre de 2013; durante los 24 meses siguientes (hasta el 1 de noviembre de 2015) percibió como indemnización como ex alto cargo 169.294,80 euros (24 pagas de 7.053,95) mientras Manuel Guillermo Varela Flores, con idénticas fechas de cese, inicio y final de cobro que el anterior, recibió 112.635,12 euros; es decir, 4.693,13 mensuales como exconsejero de la Comisión Nacional del sector Postal. Los dos primeros ocuparon estos puesto con los gobiernos de Rajoy y los dos últimos con Zapatero.

LOS EXMINISTROS. En estos momentos, en los datos que figuran en el Portal de Transparencia hasta el 31 de marzo de 2021, solo hay siete ex altos cargos cobrando esta indemnización, a los que se añadirá Pablo Iglesias a partir del 1 de mayo.

Entre los exministros citados que reclamaron esta paga mensual José Manuel Soria fue el que más dinero ingresó, 41.803 euros, correspondientes a siete nóminas. A los socialistas Guirao y Montón, ambos en un breve periodo de tiempo en sus cargos, les correspondieron, respectivamente, 19.962, y 15.116 euros.

Pedro Morenés permaneció tres meses cobrando para un total de 17.530 mientras que Íñigo de la Serna cobró 14.479; Luis de Guindos, 9.382 por los 60 días antes de incorporarse a la vicepresidencia del Banco Central Europeo y para José Ignacio Wert fueron los 4.598 de una única mensualidad.

A Pablo Iglesias como ex vicepresidente le corresponde, de acuerdo con la legislación actual, 5.316,42 euros/mes durante catorce mensualidades y media, que es el tiempo que permaneció en el cargo hasta que cesó para presentarse a las elecciones autonómicas en Madrid. Siempre y cuando no incurra en incompatibilidad con el artículo primero del Real Decreto-Ley 20/2012, de 13 de julio, que establece que esta ayuda no pude complementarse con cualquier otra retribución que provenga de la actividad pública o privada.

LOS QUE MÁS COBRAN. Aunque pueda ser un contrasentido ni Pablo Iglesias ni los ex ministros son los que reciben mayores cantidades. Ese privilegio le corresponde a los ex altos cargos de organismos públicos como la Comisión Nacional del Mercado de Valores, la del Mercado de las Telecomunicaciones y del Consejo de Seguridad Nuclear.

En esta última década los mayores ingresos por indemnización se los llevó Julio Segura Sánchez, expresidente de la CNMV, con 236.789 euros. Le siguen Bernardo Lorenzo Almendros y Marcell Coderc Codell, presidente y consejero de la CNMTC, con 225.358 y 214.368, respectivamente, y Luis Fernando Martí, máximo responsable del CSN con 196.202. Estas cifras serán superadas por Sebastián Albella Amigo y Ana María Martínez-Pina que dejaron sus cargos como presidente y vicepresidenta de la CNMV en diciembre de 2020 y desde principios de año cobran más de 10.800 euros mensuales. Y el último director del CNI, Félix Sanz Roldán, está percibiendo 6.848 en cada nómina.